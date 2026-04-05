¡A sacar los mejores pasos! Pachucos y rumberas reviven la magia en el Salón Los Ángeles

El emblemático, Salón Los Ángeles se prepara para el Gran baile de pachucos y rumberas, en una noche llena de tradición, elegancia y ritmo.

Este recinto, considerado uno de los espacios más representativos de la vida nocturna en la Ciudad de México, será el escenario de un evento que rinde homenaje a la cultura urbana de las décadas de los 40 y 50, una época marcada por el auge de las grandes orquestas y el estilo }único de los pachucos.

Revivir la época de oro

Bajo el lema “Quien no conoce Los Ángeles... no conoce México”, este baile invita a los asistentes a sumergirse en una experiencia que evoca el esplendor de las pistas de baile de antaño.

Los asistentes podrán lucir atuendos inspirados en la época, como el tradicional zoot suit para los pachucos o vestidos llenos de color y movimiento en el caso de las rumberas.

Más allá de la experiencia estética, el evento busca recrear el ambiente festivo y vibrante de aquellos años, donde el baile, la música en vivo y la convivencia eran los protagonistas.

Música en vivo y ambiente festivo

El programa musical estará encabezado por la Internacional y explosiva Sonora Dinamita , que pondrá a bailar al público con su característico ritmo. También se presentarán Los Reyes del Mambo, quienes aportarán un sonido más clásico.

En total, el evento contará con la participación de cinco agrupaciones en vivo, además de un DJ set con una selección de temas complementarán la experiencia.

¿Cuándo y dónde?

El 2 de mayo, en Salón Los Ángeles, ubicado en la colonia Guerrero. Desde las 18: 00 horas.

Ubicación:

Costos y acceso:

Para quienes deseen asistir, los boletos tendrán un costo de 300 pesos en preventa y 400 pesos el día del evento en taquilla.

¿Qué son los pachucos?

Los pachucos fueron mucho más que una moda: representaron toda una identidad juvenil que tomó fuerza entre las décadas de 1930 y 1950, especialmente entre jóvenes mexicanos y mexicoamericanos en ciudades fronterizas y en EU.

¿Qué los hacía únicos?

Su sello más distintivo era su forma de vestir. El famoso zoot suit —con sacos largos, pantalones amplios, sombrero y zapatos llamativos— se convirtió en un símbolo de estilo y personalidad.

Pero no solo se trataba de ropa. Los pachucos proyectaban una actitud desafiante y segura, como una manera de expresar quiénes eran en un contexto donde muchas veces enfrentaban discriminación.

Desarrollaron una forma muy particular de comunicarse, combinando español e inglés de manera natural. Y, por supuesto, el ritmo era parte esencial de su esencia: el swing, el mambo y otros sonidos de la época marcaban sus pasos en la pista de baile.

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