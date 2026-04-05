¡Arte en miniatura! Little People lanza set inspirado en Frida Kahlo y el MoMA

¡El arte y el juguete se han fusionado! En esta ocasión, la marca Mattel tendrá su propia versión de Frida Kahlo en los personajes de Little People, con una colección colaborativa con el MoMA.

A través de su línea para coleccionistas adultos, se ha decidido rendir homenaje a la mujer que enseñó al mundo que "pies para qué los quiero, si tengo alas para volar". Esto no es casualidad, pues la pintora mexicana rompe récords de ventas en varios países y no solo por sus obras.

Bajo una alianza estratégica entre Mattel Creations y el Museo de Arte Moderno (MoMA) de Nueva York, estas figuras pasaron de ser simples juguetes a verdaderas piezas de diseño.

Little People lanza set inspirado en Frida Kahlo Mattel Creations

Little People lanza colección inspirada en Frida Kahlo

La nueva serie Little People Collector x MoMA ha decidido que Frida Kahlo sea la estrella absoluta de esta entrega. El paquete incluye dos figuras que capturan la esencia dual de la artista: su presencia física y su mundo interior plasmado en el lienzo.

La Frida Clásica: una de las figuras muestra a la artista con su icónico traje tehuano, colores vibrantes y, por supuesto, su inconfundible corona de flores. Es la Frida que todos reconocemos, la que portaba con orgullo la herencia mexicana en cada paso.

una de las figuras muestra a la artista con su icónico traje tehuano, colores vibrantes y, por supuesto, su inconfundible corona de flores. Es la Frida que todos reconocemos, la que portaba con orgullo la herencia mexicana en cada paso. La Frida de "Fulang-Chang y yo": la segunda figura es una joya para los conocedores. Está inspirada directamente en su autorretrato de 1937, donde aparece acompañada de su fiel mono araña.

El empaque simula un marco de espejo, haciendo referencia a la forma en que Frida solía exhibir sus obras para que el espectador se viera reflejado en ellas.

El objetivo de esta colección forma parte de un esfuerzo continuo por acercar el arte de clase mundial a las nuevas generaciones.

Little People lanza set inspirado en Frida Kahlo Mattel Creations

¿Dónde comprar el set de Frida Kahlo X Little People?

El set de Little People Collector x MoMA Frida Kahlo tiene un precio oficial de lanzamiento de $30.00 USD (aproximadamente 630 pesos mexicanos). Para comprarlo, hay varias opciones:

En el sitio oficial de Mattel Creations, la preventa comenzó el 3 de abril de 2026.

Al ser una colaboración con el MoMa, su tienda física en Nueva York y su plataforma online son puntos de venta autorizados. Si eres miembro del MoMA, incluso puedes obtener un descuento exclusivo.

Distribuidores autorizados como Amazon o eBay tienen la posibilidad de vender el set y con envío a México, aunque el precio podría variar por la alta demanda y los costos de importación.

Juguetes inspirados en Frida Kahlo Museo de Frida Kahlo

¿Frida tiene otros juguetes inspirados en ella?

Al ser una figura tan reconocida a nivel mundial, es frecuente ver a frid Kahlo representada en diferentes objetos y figuras, incluyendo juguetes.

Hace unos años, Mattel, bajo la marca Barbie, lanzó una muñeca inspirada en ella. Sin embargo, en aquella ocasión, causó una enorme controversia legal con sus herederos.

También encontramos muñecos Funko con la versión de la pintora, así como peluches y juguetes mexicanos.