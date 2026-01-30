Claudia Curiel y Salomón Jara supervisan trabajos en Tumba 10 de Huitzo

OAXACA, Oax.– La secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza, visitó ayer la recién descubierta zona arqueológica que alberga la Tumba 10, en el sitio Cerro de la Cantera, municipio de San Pablo Huitzo, localizado a 38 kilómetros al poniente de la capital oaxaqueña.

En compañía del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, resaltó la coordinación de los tres órdenes de gobierno con la investigación, conservación y protección del patrimonio cultural del estado y del país.

Durante el recorrido por las excavaciones, ambos funcionarios conocieron las labores de restauración que se realizan en este asentamiento zapoteca, que data del año 600 d.C., y es considerado “el descubrimiento arqueológico más relevante de la última década en México”, por su valor para el conocimiento y la preservación del legado histórico, así como su estado de conservación.

Arqueólogos y restauradores del INAH expusieron los detalles de este hallazgo y señalaron que este recinto funerario posee una gran importancia arquitectónica por los símbolos y significados que representa, los cuales aportan información clave sobre la cosmovisión y organización social de los pueblos zapotecos.

En este marco, Curiel de Icaza adelantó que se prevé la apertura de este espacio al público a finales de este año, “ya que actualmente se realizan trabajos de estabilización y preparación en el lugar para que pueda ser visitado.

“Luego del anuncio realizado por la presidenta, Claudia Sheinbaum, se comprueba –una vez más­– las maravillas únicas que posee Oaxaca. Este descubrimiento refuerza la relevancia de la entidad como una de las regiones fundamentales para el desarrollo de las civilizaciones mesoamericanas”, subrayó Jara Cruz.

La Tumba 10 de Huitzo podría ser clave para conocer más sobre las dinastías locales, pues debió estar destinada al reposo de un miembro prominente.