Camila Alberti transforma al jaguar en un animal híbrido

El jaguar, “un animal simbólico, fuerte, difícil de cazar”, es la figura que inspiró la obra Cranegrura, de la artista visual italiana Camilla Alberti, que se exhibe en la Casa del Lago de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El jaguar es el que muestra las puertas del otro mundo al ser humano y lo lleva al más allá. Se le cortaba la cabeza para entregársela a los dioses. Esta figura me siguió siempre, desde que llegué a México. Mi obra está inspirada en un jaguar sin cabeza y escogía el color negro”, afirma la escultora en entrevista con Excélsior.

“La idea era crear un cuerpo que pudiera transformarse fuera de mi control. Mi pieza se basa en el concepto de hibridación y relación entre las especies. Es algo que el ser humano observa y no puede jamás identificar”, agrega.

La práctica artística de Alberti se sitúa en el cruce entre arte, biología y pensamiento ecológico contemporáneo, con base en una investigación centrada en la creación de escenarios alternativos donde coexisten distintas especies.

El binomio arte y ecología es uno de los aspectos fundamentales del arte contemporáneo, en todas las disciplinas; la relación que tenemos con el mundo que nos circunda nos marca profundamente. Es vital el contacto con las especies. No es posible el aislamiento del hombre, no puede ser sustituido por la tecnología”, considera.

“No podemos encontrar soluciones, pero sí podemos crear consciencia”

Quien realizó una residencia de dos meses en la Ciudad de México, destaca que, “como artistas, no podemos encontrar soluciones, pero sí podemos crear consciencia, un conocimiento colectivo. Paso a paso, demuestro que otra relación con ese binomio es totalmente posible”.

La obra es producto de esa residencia que obtuvo como ganadora de la segunda edición del Premio Natura Naturans/ Naturata, lanzado en 2025 por el gobierno italiano, el Instituto Villa Adriana y Villa d’Este, en conjunto con la UNAM. Y estará en exhibición hasta el próximo 7 de julio.

Camilla Alberti detalla que trabaja con objetos abandonados, fragmentos de residuos industriales y elementos orgánicos hallados en ruinas contemporáneas; genera procesos de transformación de la materia, que activan ecosistemas, y establecen nuevas formas de estar en el mundo y nuevos modos de narrarlo.

En el caso de su escultura Cranegrura, señala que utilizó materiales con los que fueron construidas las pirámides de Teotihuacán: polvo de tezontle, arena; todos mezclados con baba de nopal para formar una masa maleable.

Como parte de su metodología, recupera prácticas históricamente asociadas a la brujería y la alquimia, que revelan narrativas cargadas de saberes y rituales, “donde la acción está vinculada al encuentro con lo humano, tanto en un sentido biológico como espiritual”.

*mcam