La cajonera, títeres para imaginar y soñar

En un país donde la creación escénica suele levantarse con más voluntad que recursos, compañías como La Cajonera, dirigida por la dramaturga Jacqueline Serafín, recuerdan que el teatro independiente sigue vivo gracias a la terquedad luminosa de sus artistas.

Su próxima presentación de La cajonera, en Fauno Espacio Cultural, de Xalapa, el 20 de marzo a las 18:00 horas y el 22 a las 13:00 horas, es un acto de persistencia en medio de un panorama marcado por la precariedad.

La cajonera es el paisaje escénico que se pliega y despliega, abre y cierra sus cajones, aparecen manos, bolsas, guantes, figuras y otros personajes”, destaca su creadora.

Mientras los apoyos institucionales se reducen y los espacios alternativos luchan por sostenerse, proyectos como La Cajonera generan obra, comunidad y memoria. Lo hacen desde la autogestión, la colaboración y la creatividad técnica.

El elenco —Claudia Ivonne Cervantes y la propia Serafín— trabaja con la precisión de quien sabe que cada función es una conquista. El diseño y realización de títeres, a cargo de Iker Vicente, aporta una dimensión artesanal que dialoga con la tradición del teatro de objetos en México.

En espacios como el nuevo foro, Fauno Espacio Cultural (Sebastián Camacho 35, zona centro), sostenidos por la comunidad cultural xalapeña, el teatro independiente encuentra refugio. Son foros que operan como un acto político y afectivo.

La Cajonera, como muchas otras compañías del país, demuestra que la precariedad no ha logrado apagar la escena independiente. Al contrario: la ha obligado a reinventarse, a generar redes, a profesionalizarse desde la colectividad y a sostener un diálogo directo con sus públicos.

Cada función, asegura Jacqueline Serafín, es una afirmación: “aquí seguimos, aquí creamos, aquí resistimos. Y los artistas independientes abren cajones para que aparezcan mundos nuevos.

*mcam