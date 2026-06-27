Spencer Tunick Desafía la intolerancia con los colores del arcoíris

"Esto es lo que hago. Soy artista. ¿Te gustaría participar en mi trabajo?”. Ésta era la pregunta con la que el fotógrafo estadunidense Spencer Tunick (1967) abordaba a las personas en espacios públicos o librerías, mostrando una pequeña impresión de un desnudo artístico que llevaba en su cartera.

Reconocido por crear instalaciones con miles de personas desnudas en espacios públicos, el artista de la lente comenzó a principios de la década de los 90 a tomar fotografías a individuos que, si accedían, se aventuraban a verse desnudos en su obra.

Spencer Tunick suele fotografiar cuerpos desnudos. Foto: Cortesía Spencer Tunick

Hoy, sus imágenes son controvertidas en todo el mundo y, consciente de ello, prepara un nuevo encuadre en Gran Canaria, España; ahora para manifestarse desde el arte en favor de los derechos LGBTQ+, una comunidad violentada en distintos países y, particularmente, en su natal Estados Unidos.

“Gran Spectrum” es el nombre de la instalación monumental que Tunick realizará el 26 de julio en Las Palmas de Gran Canaria y Maspalomas, como parte del Festival Culture & Business Pride 2026; en la que recreará los 11 colores del arcoíris, bandera de la comunidad LGBTQ+, a la que por trimera vez en 30 años le dedica íntegramente una obra.

“En Estados Unidos hemos retrocedido. Se han difundido mentiras para ganar popularidad entre ciertos sectores y, desafortunadamente, el 50 por ciento de la población carece de empatía.

Spencer Tunick ha llevado su obra a lo largo del mundo. Foto: Cortesía Spencer Tunick

“Me parece horrible. Es casi como volver a la época de cuando las personas negras y los judíos sólo podían usar un baño, mientras que las blancas utilizaban otro”, afirma Tunick en entrevista con Excélsior.

El artista visual considera que ahora “el nuevo grupo al que se busca señalar y acosar es la comunidad trans y la LGBT+. Creo que todo esto no es más que una forma de acoso”.

La principal técnica del creador es colocar a un grupo de personas desnudas en un espacio definido previamente. Lo ha hecho en la Ópera de Sidney, en Australia; en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, o en el Zócalo de la Ciudad de México, entre más de cien ciudades.

Spencer Tunick ahora apoyará a la comunidad LGBTQ+. Foto: Cortesía Spencer Tunick

Ha realizado su obra jugando con la luz, materia prima de la fotografía, sobre la piel de los participantes, siempre voluntarios, sin recibir nada a cambio, aclara.

Ahora, para su nueva pieza, detalla que explorará 18 tonalidades en total, que dibujarán las pieles de los participantes.

He estado probando colores de pintura corporal durante todo el verano con mis amigos y mi esposa. Hemos perfeccionado 11 colores que corresponden a los de la bandera del orgullo. Ésta será la mayor cantidad de colores con la que he trabajado”, cuenta.

Tunick agrega que empezó a trabajar con colores “porque sentía que las personas desnudas ya formaban una especie de sustancia, como una manta surrealista que cubría la ciudad. Los tonos naturales de la piel son parecidos entre sí: bronceados, beige, marrones y blancos.

"Entonces me pregunté qué pasaría si esos colores fueran distintos. ¿Qué ocurriría si realmente abarcaran todo el espectro? ¿Cómo podría lograrlo? Y pensé que necesitaba encontrar un maquillaje corporal capaz de hacerlo. Finalmente encontré una empresa que está a diez minutos de mi casa y que fabrica una pintura corporal especial para mí”, detalla.

Spencer está convencido de que la fotografía, el arte, es una posibilidad de crear consciencia. “Creo que representa lo contrario al control. Las corporaciones no son dueñas del cuerpo ni del arte”.

La obra de Spencer Tunick ha recorrido el mundo. Foto: Cortesía Spencer Tunick

Destaca que cuando cientos o miles de personas acuden a su llamado para posar desnudas “sólo pienso en los aspectos surrealistas del espacio público y del cuerpo humano.

Pero sé que, en ocasiones, lo que hago genera mucha controversia. Así que soy consciente de que existe una dimensión política en el fondo de todo esto. Sin embargo, trato de concentrarme en crear un mundo donde este trabajo no fuera ilegal, donde pudiera realizarse libremente”, señala.

Para seguir transformando el significado del espacio público, Tunick desea volver a México y se plantea celebrar el 20 aniversario de la fotografía icónica que tomó en el Zócalo de la capital azteca, el 6 de mayo de 2007, en la que participaron 18 mil personas, cifra que no ha logrado superar.

“Me siento tan cómodo trabajando en México. Voy mucho en San Miguel de Allende, porque nunca fui arrestado. Me permitieron trabajar. Creo que en México existe una mayor apreciación del cuerpo dentro del arte y del espacio público que en Estados Unidos.

“Espero volver a México en febrero a la Feria de Arte MACO y celebrar con mis amigos el vigésimo aniversario de mi intervención en el Zócalo. Tal vez pueda hacer algo nuevo. Quizá con cien personas, quizá con mil. Ya veremos”, concluye.