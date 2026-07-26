La "Carmen" que deja de culpar a la víctima

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.– Reinterpretar la ópera Carmen, de Georges Bizet era una cuenta pendiente para la directora de escena Bárbara Lluch, quien hoy estrenará, a las 18:00 horas, la versión semiescenificada de @Carmen the real story, una pieza que a 151 años de su estreno da una nueva dimensión a los personajes principales, aunque manteniendo su esencia dramática.

En entrevista con Excélsior, la barcelonesa Bárbara Lluch asegura que su primer contacto con Carmen fue muy pequeña, mientras su abuela, la actriz y directora de escena, Núria Espert, preparaba el montaje de esta misma ópera en el Covent Garden.

Cuando Alondra y yo empezamos a hablar del proyecto éramos muy conscientes de que ella es una directora artística y yo soy una directora escénica, y que tampoco es que haya tantas mujeres que hayan dirigido Carmen, porque es un medio que aún está totalmente controlado por hombres.

“Y lo importante de Carmen es que al final don José mata a Carmen (impulsado por sus celos y la desesperación de ser rechazado, luego de que ella se enamorara de Escamillo). Todo lo demás lo puedes quitar, porque es como una cebolla, te quedas con el centro. Basándonos en eso y habiendo visto tantas versiones de Carmen y no queriendo repetirla, porque para qué hacer algo que ya está bien hecho e intentando buscarle una perspectiva un poco más relevante para nuestros días, pero desde la perspectiva de género”, asegura.

La idea, asegura, toma inspiración del caso de Gisèle Pelicot, de las investigaciones de la BBC sobre casos de violación, y de las cifras de feminicidio.

Hoy se estrena la puesta en escena "@Carmen the real story", en el Festival Paax GNP. Foto: Cortesía Festival Paax GNP.

“A través de las redes sociales estos hombres (violentos) han encontrado un lugar donde esconderse, más oscuro, profundo y donde no están solos, porque el anonimato les da la capacidad de decir lo que quieran, y tienen un apoyo porque todos estamos conectado”, advierte.

A partir de este planteamiento, Lluch tomó la decisión de mantener los personajes en @Carmen the real story, donde don José es alguien que tiene principios fuertes y una relación con la ley y con el deber; y Carmen podría ser cualquiera de nosotras… Yo no soportaba ya más Carmen en las que se ve que ellas van tirándose encima de los hombres, porque eso no es verdad.

Por texto ni ella tiene ganas ni tiempo para seducir a uno detrás de otro y la atención que los hombres le dan a Carmen no es porque ella lo provoque, sino porque es guapa y atractiva”.

Para esta nueva versión, apunta, “eliminamos el rol de Micaela, porque no era fundamental."

¿Qué diría la Carmen de hace 150 años sobre este montaje?