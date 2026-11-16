Sergio Cárdenas Tamez pide que orquestas rescaten el legado de Manuel Enríquez

“Visión de los vencidos es una de las obras más poderosas del compositor mexicano Manuel Enríquez (1926-1994)”, afirma el director de orquesta Sergio I. Cárdenas Tamez (Tamaulipas, 1951), quien impartirá la conferencia La visión de los vencidos en el Conservatorio Nacional de Música (CNM), el jueves 19 de noviembre a las 12:15 horas.

“Tengo el honor de haber dirigido su estreno mundial, en presencia de Manuel Enríquez, en 1993, con la Filarmónica de Querétaro y, años después la dirigí con la Sinfónica de la Escuela Nacional de Música, en la capital, en ocasión del octogésimo aniversario de la fundación de dicha academia, hoy Facultad de Música de la UNAM”, detalló a Excélsior Cárdenas Tamez.

Para el director de orquesta, ganador del Premio Nacional de Artes y Literatura en el campo de las Bellas Artes (2021) y cuya batuta dirigió la Sinfónica de Hof (Alemania) y la de Música Mozarteum (Salzburgo), la obra de Enríquez se ha tocado muy poco.

“Hasta donde estoy enterado, esta obra para coro mixto, dos solistas y orquesta sinfónica no ha sido repuesta, lo cual me parece escandaloso por tratarse de una creación poderosísima.

Reproducir Con motivo de haber sido distinguido con el Premio Nacional de Artes y Literatura 2021, la SACM realizó una larga entrevista a al director de orquesta Sergio Cárdenas.

“Ojalá se despierte el interés por Visión de los vencidos para que se vuelva a interpretar y que no se toque una vez y se vuelva a guardar otros 15 años, porque merece una presencia más constante en la programación de México”.

Un creador fundamental de la segunda mitad del siglo XX

En la conferencia, Cárdenas Tamez —que recién concluyó una nueva composición para cuarteto de cuerdas— abordará el vasto repertorio de Enríquez, así como algunas de las 46 obras que él mismo estrenó, como Si Libet, en 1978.

“Desde entonces, entablé una relación bastante cercana con Manuel Enríquez, disfruté mucho de su amistad y grabé varios discos dedicados a su música.

“Así que quiero insistir en el hecho de que, a mi parecer, es el compositor mexicano de música de concierto más importante de la segunda mitad del siglo XX, quien merece tener una presencia constante en todas las programaciones musicales de dimensión orquestal, de cámara o solística”, apuntó.

El compositor y director de orquesta aseguró que Visión de los vencidos es una de las obras más poderosas del repertorio mexicano. Cortesía Sergio I. Cárdenas Tamez

Próximas actividades en Guanajuato y estreno en EU

Posteriormente, Cárdenas Tamez viajará a Guanajuato para impartir la conferencia La música como periplo, a invitación del Seminario de Cultura Mexicana, corresponsalía de Guanajuato.

Esto será el 24 de noviembre, a las 18:30, en el Museo Iconográfico del Quijote, donde hablará de su relación con la vida musical de Guanajuato, a partir de la fundación de la Filarmónica del Bajío.

Por último, el también compositor informó que ayer realizó el estreno mundial de su obra Dona Eis Requiem (Da a ellos el descanso), para cuatro pianos, sobre un extracto melódico de la Misa Réquiem, de G. Verdi.

Así ocurrió en Naples, Estados Unidos, en el recital A Piano Extravaganza, al que asistieron cerca de 600 personas, con lo que Cárdenas suma 137 creaciones en su catálogo, de las cuales 50 se han estrenado en México.