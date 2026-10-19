Cuando el sufrimiento o las tribulaciones emocionales amenazan con desbordar la cotidianidad, el santoral ofrece consuelo en la figura de San Pablo de la Cruz.

Este místico italiano del siglo XVIII, fundador de la Congregación de la Pasión (Pasionistas), comprendió que las heridas interiores se curan al contemplar el amor divino en medio del dolor. Su vida entera estuvo dedicada a enseñar cómo transformar la aflicción personal en una fuente inagotable de paz y fortaleza interior.

Las constituciones aprobadas por el Papa Clemente XIV ratifican su carisma como un refugio espiritual acreditado dentro de la tradición católica universal.

Qué santo se celebra hoy 19 de octubre: San Pablo de la Cruz y cómo pedir su consuelo Canva

Qué santo se celebra hoy 19 de octubre en el santoral católico

El protagonista central que se conmemora hoy 19 de octubre es San Pablo de la Cruz, insigne predicador e intercesor de los afligidos.

Junto a él se conmemora a San Isaac Jogues, San Juan de Brébeuf y compañeros mártires de América del Norte, así como a San Pedro de Alcántara.

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Cómo pedir auxilio a San Pablo de la Cruz en momentos difíciles

Para solicitar el auxilio de San Pablo de la Cruz hoy 19 de octubre, abre tu corazón ante el crucifijo y entrega tus penas en oración sincera.

El santo enseñaba que el consuelo verdadero nace al colocar la angustia propia en el corazón compasivo de Dios.

Presenta tus cargas con fe, pidiendo la calma mental y la fuerza que necesitas para superar cualquier adversidad cotidiana.

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Santoral completo del 19 de octubre: otros santos y mártires

Además de San Pablo de la Cruz, hoy 19 de octubre el calendario litúrgico celebra las memorias de grandes santos misioneros y místicos universales.

Entre las figuras destacadas que recoge la tradición de la Iglesia para esta jornada figuran:

San Isaac Jogues y San Juan de Brébeuf: Sacerdotes jesuitas y mártires que evangelizaron en América del Norte con heroico valor. San Pedro de Alcántara: Incomparable fraile franciscano, reformador y guía espiritual caracterizado por su austeridad. San Joel Profeta: Figura del Antiguo Testamento que anunció la efusión del Espíritu Santo sobre todos los pueblos.

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El valioso mensaje de esperanza de San Pablo de la Cruz para el creyente

El legado de San Pablo de la Cruz demuestra que ningún dolor es en vano cuando se vive con fe profunda y esperanza firme.

Fundó los Pasionistas con la misión de recordar que el amor divino nunca abandona a quien atraviesa tormentas o Soledad.

Acudir a su intercesión permite transformar las crisis personales en oportunidades para fortalecer el espíritu y recuperar la serenidad.

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Oración de auxilio y consuelo interior

Oh Dios, que concediste a San Pablo de la Cruz un amor extraordinario para consolar a los afligidos y predicar la Pasión de tu Hijo: concédenos, por su intercesión, la gracia de encontrar paz en medio de nuestras pruebas, salud en nuestras dolencias y fortaleza para superar toda tribulación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén."

Permite que la paz interior ilumine tus decisiones en este día y confía en que cada dificultad es un peldaño hacia tu crecimiento personal. Coloca tus preocupaciones en manos del Altísimo y camina con determinación renovada antes de la gran conmemoración de San Juan de Cancy que el santoral nos presentará mañana.