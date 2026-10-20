Capaz de dormir solo una hora y media al día sentado sobre un tronco para no abandonar la oración, la prodigiosa figura de San Pedro de Alcántara ocupa la posición de honor en el santoral de hoy martes 20 de octubre. Este asceta místico español deslumbró a su época por su disciplina extrema y por ser el consejero espiritual de Santa Teresa de Jesús.

La autenticidad de su legado penitencial e historia se encuentra registrada en la Martirologio Romano. Asimismo, los escritos teresianos respaldan sus milagros y su profunda sabiduría en la oración contemplativa.

Qué santo se celebra el 20 de octubre: San Pedro de Alcántara protector de trabajadores nocturnos Canva

¿Qué santo se celebra hoy martes 20 de octubre en el santoral católico?

Hoy martes 20 de octubre se celebra la festividad de San Pedro de Alcántara, fraile franciscano místico del siglo XVI, promotor de la estricta reforma de la orden y patrono oficial de los guardias nocturnos y vigilantes.

Nacido en Alcántara (España) en 1499, ingresó joven a la Orden de los Frailes Menores. Su vida estuvo marcada por una mortificación heroica, caminando siempre descalzo y manteniendo ayunos severos para domar el cuerpo y elevar la mente hacia Dios.

Fundó los franciscanos descalzos (alcantarinos) y apoyó decididamente a Santa Teresa en la reforma del Carmelo. Tras una vida de oración ininterrumpida, falleció en 1562 y fue canonizado en 1669.

Qué santo se celebra el 20 de octubre: San Pedro de Alcántara protector de trabajadores nocturnos Canva

¿Cómo pedir el auxilio espiritual de San Pedro de Alcántara este martes 20 de octubre?

Para pedir la ayuda de San Pedro de Alcántara se recomienda ofrecer un ayuno humilde o una hora de meditación nocturna, buscando domar los impulsos desordenados y obtener fortaleza en las pruebas difíciles.

Debido a sus veladas de vigilia incesante, se le invoca como protector especial de los trabajadores nocturnos, de quienes sufren de insomnio y de quienes buscan dominar las tentaciones de la carne.

Busca un espacio en silencio, enciende una vela y eleva la siguiente oración de auxilio con confianza sincera:

Oración a San Pedro de Alcántara

Oh San Pedro de Alcántara, modelo admirable de penitencia y oración contemplativa:

Tú que venciste la fatiga de la noche y las debilidades del cuerpo para permanecer siempre alerta en el Señor, dirige tu mirada hacia mis necesidades.

La gracia del dominio propio, fortaleza en las horas sombrías y protección divina en mis labores nocturnas.

Alcanza para mi alma la paz que solo Dios puede otorgar. Amén"

Qué santo se celebra el 20 de octubre: San Pedro de Alcántara protector de trabajadores nocturnos Canva

¿Qué otros santos y mártires se conmemoran hoy martes 20 de octubre?

En este martes 20 de octubre la Iglesia conmemora también a San Pablo de la Cruz, Santa Artemia, San Caprasio de Agen y San Vital de Salzburgo.

El Martirologio completa la memoria litúrgica de esta fecha con los siguientes testimonios de fe:

San Pablo de la Cruz: Presbítero italiano y místico fundador de la Congregación de la Pasión (Pasionistas).

Presbítero italiano y místico fundador de la Congregación de la Pasión (Pasionistas). San Caprasio de Agen: Mártir galorromano decapitado por defender abiertamente la divinidad de Cristo.

Mártir galorromano decapitado por defender abiertamente la divinidad de Cristo. Santa Artemia de Roma : Matrona romana que entregó sus bienes a los necesitados durante las persecuciones del siglo III.

: Matrona romana que entregó sus bienes a los necesitados durante las persecuciones del siglo III. San Vital de Salzburgo: Obispo benedictino reconocido por su labor evangelizadora en los Alpes austriacos.

La asombrosa constancia de San Pedro de Alcántara invita a reflexionar sobre el valor del silencio y la templanza en medio del ajetreo moderno. Deja que la serenidad de esta jornada reconforte tu espíritu antes de la memorable conmemoración de mañana.