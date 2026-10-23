Cantera y Niebla busca romper barreras para las mujeres en la música

XALAPA, Ver.- El Festival Cantera y Niebla, organizado y dirigido exclusivamente por mujeres, llegará a esta capital veracruzana del 29 de octubre al 1 de noviembre con una programación que busca romper la homogeneización musical, descentralizar el arte y abrir rutas de intercambio entre creadoras de Veracruz y Michoacán.

La gestora cultural Paulina Monroy y Mónica León, su directora general explicaron que el proyecto surge de la necesidad de construir puentes interculturales entre ciudades con enorme talento, pero donde las mujeres que se dedican a la música enfrentan barreras para salir de su territorio y mostrar su trabajo.

El proyecto surgió de la necesidad de construir puentes interculturales para las mujeres. Foto: Especial.

El festival tendrá dos sedes en cada entidad: Xalapa y Coatepec, en el estado de Veracruz y Morelia y Pátzcuaro, en Michoacán.

Buscamos que la musica regrese a su origen: lejos de la industria y cerca de la convivencia. En Zoncuantla hacemos jams (encuentros de improvisación) donde no importa ser el más virtuoso, sino encontrarnos, escucharnos y crear en comunidad. Así se hacía la música antes, de manera orgánica, natural, sin filtros ni jerarquías. Ese espíritu es el que queremos recuperar”, aseguró León.

La finca La Niebla funge como sede y la programación incluye talleres, conciertos, mesas de diálogo, charlas y actividades de intercambio, con modalidades gratuitas, de cooperación voluntaria y de bajo costo.

Entre las artistas invitadas destacan Gaby Mongallo, Gaby Jaranas, Les Bosques, Las Pizarnicas y el grupo Maratumes, además de talleristas provenientes de Morelia.

El Festival Cantera y Niebla presentará música tradicional michoacana —irecuas, balonas, sones de Tierra Caliente—, así como son jarocho, folk, y dark bean, nuevo género descrito como rock ecológico.