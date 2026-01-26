Mariano Zapata captura la esencia de la memoria de la escena independiente

Una mirada al teatro independiente después del impacto de la pandemia. Ése es el eje de la exposición Rostros resilientes del teatro independiente mexicano, del fotógrafo mexicano Mariano Zapata.

Enfermedad. Mariano Zapata

La serie, que abarca de 2020 a 2025, será inaugurada el miércoles 4 de febrero en el lobby del Teatro el Milagro, para luego ser expuesta en el Centro Nacional de las Artes, en el marco del Día Mundial del Teatro 2026.

Incertidumbre Mariano Zapata

La idea de esta exposición —compuesta por 18 instantáneas— nació a partir del registro fotográfico que hice de compañías independientes de teatro en un momento particular, posterior a la pandemia por covid-19, en 2020”, comenta a Excélsior el artista visual que trabaja el documental El sueño del héroe, proyecto sobre el exboxeador José Ángel Mantequilla Nápoles.

Protección. Mario Jasso / Cuartoscuro

Zapata, quien conserva más de 1,500 registros ligados al mundo del teatro independiente, asegura que su trabajo fotográfico busca captar la esencia del teatro, que es un arte vivo y efímero, en el que registra la gesticulación y la pasión de los actores, quienes dejan ver, narrativamente hablando, una pequeña muestra de lo que emocionalmente se vive en ese momento.

Actor de teatro independiente sostiene una bombilla encendida como símbolo de esperanza y resistencia, en una escena que remite a la persistencia de la creación escénica en contextos de adversidad. Mariano Zapata

Así que a través de esta serie se busca inmortalizar el efímero arte teatral que de a poco resurgió, resaltando principalmente miradas y gestos de resiliencia, y la pasión que, particularmente en aquellos levantamientos y nuevos intentos de comunicación entre público y escenario, se gestaban con las pequeñas victorias de montajes concluidos en la totalidad de sus procesos.

Paz. Mariano Zapata.

Además, apunta que fue David Olguín quien abrió la oportunidad para exponer este trabajo, “porque yo buscaba un espacio que tuviera el mismo perfil de la temática del discurso de la muestra, es decir, que estuviera en resistencia y en residencia constante, que fuera un foro que presentara producciones independientes en su mayoría, y El Milagro, definitivamente, era el espacio idóneo”, concluye.

Actriz de teatro independiente sostiene un objeto escénico durante una interpretación que alude al acto creativo, en una imagen que resalta la expresión individual, la presencia corporal y el proceso de creación artística sobre el escenario. Mariano Zapata

Zapata hizo una selección de su acervo, con más de 1,500 instantáneas, captadas en torno al mundo del teatro independiente.

«pev»