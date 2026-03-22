Ricardo Pérez Montfort: el historiador que dio voz a la cultura cotidiana de México

El historiador mexicano Ricardo Pérez Montfort (1954-2026) debe ser reconocido por “sus investigaciones sobre la cultura mexicana en aspectos poco considerados”.

La historia que aportó fue la de los procesos no tan reconocidos. Los historiadores prefieren hablar de los, entre comillas, grandes personajes de la historia; pero a él le importó conocer los procesos que le han dado forma y sentido a la historia de México”, comenta Carlos Martínez Assad (1946).

En entrevista, el también historiador destaca que el autor de libros como Avatares del nacionalismo cultural y Tlacotalpan, la Virgen de la Candelaria y los sones, quien falleció el pasado 10 de marzo, no distinguía entre alta cultura y cultura popular.

Cuando se habla de alta y baja cultura es un despropósito; pues la literatura, el cine, la poesía, la música clásica, la vernácula, los grupos folclóricos, todo forma parte de la amalgama que es la cultura.

Lo importante de Ricardo es habernos dado esa explicación en un sentido más profundo, más cotidiano. Por ejemplo, qué es lo que la mayoría de las personas sienten cuando escuchan un huapango, un danzón. Él se comprometió con este tipo de música, con su estudio y al mismo tiempo con su interpretación”, agrega.

Pérez Montfort se especializó en los procesos políticos y culturales de México y América Latina durante los siglos XIX y XX; y lo mismo escribió sobre la Tolerancia y prohibición. Aspectos de la historia social y cultural de las drogas en México 1840-1940 que sobre las Microhistorias del cine en México.

Además, fue un especialista que rescató la historia local, particularmente de Veracruz y Chiapas; y, sobre todo, aquello que tenía que ver con los procedimientos de los ancestros indígenas. Estudió a las derechas cuando no era costumbre, porque dominaban en el panorama los que se decían de izquierda, y querían que solamente se hablara de ciertos fenómenos y de otros no.

Él dedicó libros a la raza, a los movimientos conservadores; pero también hizo una gran biografía al general Lázaro Cárdenas en tres tomos, un trabajo muy completo que revela cuestiones del general que habían sido dejadas de lado por la historia oficial”, explica sobre su amigo, a quien procuraba ver cada ocho días.

Formaba parte de la corriente de historiadores que no creen que se deba escribir solamente sobre las estatuas de bronce, sino sobre personajes de carne y hueso; los que conviven, los que se encuentran en la calle y pueden transmitir sus ideas, sus emociones, no sólo desde la administración pública o desde los cargos políticos de importancia, sino desde cualquier lugar”, añade.

Montfort, también autor de los poemarios Rumbo y Trova de agua, guionista, director y productor de documentales y jaranero, acababa de terminar un libro sobre la historia regional, “sobre la caracterización de las regiones de México a través de los movimientos que albergaron y de las construcciones sociales de esas regiones”, detalla Assad.

Estaba tratando de que se publicara este título, en el que incluyó algunos apuntes biográficos, aunque prevalece el tono ensayístico; cuando habla de tal o cual región involucra lo que significó para él. Espero que pronto salga a la luz”, concluye.

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