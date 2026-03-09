Reviven el papel de los jarochos en la Independencia

En el movimiento de Independencia de México, los veracruzanos tuvieron una aportación muy importante”, asegura enfático Miguel Salvador Rodríguez Azueta, autor de La pesadilla jarocha. Memorias de Panchito Viveros 1812-1828 (Ediciones Fundacrover).

El periodista y escritor comenta que para la elaboración de este libro hizo una revisión exhaustiva de documentos de la familia Lerdo de Tejada y de los trabajos de investigación que realizó el maestro Juan Ortiz Escamilla, director del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana.

Encontré que en 1812 arribaron a Veracruz tropas españolas que venían a sofocar las revueltas y ese hilo conductor me fue llevando a la figura de don Antonio López de Santa Anna, a la participación de ese grupo del Ejército que creó Santa Anna y su participación no sólo en Veracruz y en San Luis Potosí, a donde llegaron los jarochos, que no fueron bien vistos”, señala Rodríguez Azueta.

En la novela, el veterano de las guerras napoleónicas e insurgentes Francisco Viveros y Rodríguez, protagonista de la historia, pide a un sacerdote que le ayude a redactar sus memorias para dejárselas a su único hijo, herido durante la guerra entre México y Estados Unidos (1846-1848). A manera de crónica, Panchito Viveros narra su llegada a la Nueva España, sus amores de juventud, las batallas y las epidemias.

Rodríguez Azueta señala que a pesar de que es una novela y hay personajes ficticios, Francisco Viveros y Rodríguez pudo o no haber existido.

El también cronista señala que La pesadilla jarocha. Memorias de Panchito Viveros 1812-1828 ayuda a refrescar la historia de México y rememora efemérides, ya que el 25 de noviembre de 2025 se conmemoraron los 200 años de que las fuerzas navales mexicanas lograran la rendición del último reducto español en la fortaleza de San Juan de Ulúa, consolidando la Independencia nacional en el ámbito marítimo.

ALISTAN DESCUENTOS EN FORO LIBRERO

La Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial abrirá mañana el Remate de Libros UNAM, el cual permanecerá hasta el viernes 13 de marzo, donde se ofertarán 14 mil ejemplares de 1,100 títulos de colecciones como Hilo de Aracne y Pequeños Grandes Ensayos. Este año, el encuentro presentará libros desde diez pesos y descuentos de hasta 80 por ciento.

En esta edición participarán 30 entidades universitarias, entre las que destacan el Centro de Investigaciones sobre América del Norte, la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas y la Facultad de Arquitectura.

