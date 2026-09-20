Revisa Lomnitz los imaginarios de paz en México

Tras investigar y analizar durante el último lustro la cultura de la violencia en México, el antropólogo social Claudio Lomnitz (1957) centra ahora sus estudios en la paz y en “cómo hacer que la seguridad se convierta realmente en un bien público”.

Después de entender todas las formas de violencia, y no es que el tema se haya agotado, espero que eso me ayude a ordenar lo que estudio sobre la paz: cómo han imaginado la paz los diferentes gobiernos, la Iglesia y los activistas sociales desde hace más de 30 años y qué tipos de iniciativas ha habido”, comenta en entrevista.

El autor de los libros El tejido social rasgado (2022), Para una teología política del crimen organizado (2023) y Antropología de la zona de silencio (2026), con el que cierra su trilogía sobre la violencia, impartirá el ciclo de conferencias “Pensar la paz (en tono menor)” en El Colegio Nacional (Donceles 104, Centro Histórico).

La primera charla, “Las teorías de la paz en la república (genealogía breve)”, se realizó el pasado 1 de septiembre. Y habrá otras cuatro: “Los imaginarios de la paz en el México actual (el problema)”, el 22 de septiembre; “El imaginario de la ‘pax narca’”, el 6 de octubre; “El imaginario de paz de la guerra contra el narco”, el 13 de octubre; y “El imaginario de paz de los ‘Abrazos, no balazos’”, el 8 de diciembre. Todas a las 18:00 horas.

El antropólogo adelanta que el ciclo de conferencias continuará la primera mitad de 2027. Cortesía El Colegio Nacional

El catedrático de la Universidad de Columbia explica que la paz es un tema que aparece en varios momentos en los libros mencionados. “No creo que pueda haber una simple fórmula de paz que sirva, porque los lugares y las épocas en que la ha habido también ha existido una guerra y un vencedor. Siempre hay una paz después de la guerra.

Pero, en el caso de México, no hay una guerra tradicional entre dos partes. Las acciones contra el narco no son una guerra, porque no puede haber un vencedor y un vencido. La guerra ahí es una figura del lenguaje, pero no es lo que está pasando. Tenemos violencias y conflictos armados, como en Sinaloa. Por eso, la idea de paz es más difícil y compleja”, aclara.

El miembro de El Colegio Nacional agrega que otra de las tareas que se ha propuesto es pensar cuál es la relación entre esos imaginarios y el orden institucional que se legitima a partir de ellos, así como sus implicaciones institucionales y jurídicas.

“Ha habido creatividad y muchos esfuerzos: la guerra contra el narco, la ‘pax narca’, los ‘Abrazos no balazos’, las Autodefensas, los movimientos de la Iglesia y el del poeta Javier Sicilia o el de las madres buscadoras.

El ciclo de conferencias se realizará los martes, a las 18:00 horas, en El Colegio Nacional. Cortesía El Colegio Nacional

En el caso de los programas enarbolados desde el gobierno, el aumento de la militarización ha sido un efecto claro de los imaginarios de paz. Lo mismo pasa con el encarcelamiento, la prisión oficiosa. ¿Son mecanismos de paz? Quiero desglozar este campo analítico”, añade.

Lomnitz, quien adelanta que el ciclo de conferencias continuará la primera mitad de 2027, destaca que “no sólo el Estado, sino también la sociedad, quedan interpelados en un proceso de paz, sobre todo si fracasa”.