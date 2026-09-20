PLANETA DANZA: Extrañamos tanto a Gloria

Alrededor del Taller Coreográfico (TC) de la UNAM se pueden tejer todo tipo de historias. Ahora, en su temporada 116, con el programa “Contratiempos”, la compañía hizo evidente, una vez más, que el Taller era Gloria Contreras (1934-2015).

Con ella había un lenguaje, estilo y, sobre todo, una identidad. Podría gustar o no, pero atrás del escenario había un trabajo riguroso y una directora que era la primera en llegar y la última en irse. Lo creado correspondía no sólo a una sensibilidad muy aguda, sino también a gran rigor. Verla componer partitura en mano era impresionante.

La función del pasado 12 de septiembre parecía más que atractiva: danzones, tangos y música tradicional. Había un público numeroso, pero no como el que atiborraba la Sala Miguel Covarrubias antes. Hay que resaltar que Contreras dejó más de 200 obras y que con su sólo repertorio se tendrían temporadas completas.

Pero no. El frío empezó a recorrerme la espalda con las dos primeras piezas, creadas por Arturo Vazquez Mata, las cuales no vale la pena reseñar. Por fortuna siguió “La bruja”, de Irina Marcano, que viene a confirmar que la actual directora del TC es mejor realizando obras cortas, más intimistas, que cuando se lanza a grandes formatos.

“Clarín de la selva” no tenía el sello de la versión de Gloria y menos aún “Arrebato”, un tango con música de Piazzola que en su momento rompió récord de aplausos por su cargado erotismo y porque, en su versión original, hacía metáfora de un orgasmo, que el sábado pasado se quedó en proyecto. “Danzón” tampoco mostró el brío de su autora. “Dos en tango”, de Rodolfo Lastra, amigo de Gloria, siempre ha sido un hit y lo sigue siendo.

“Eternamente”, de Melva Olivas, subdirectora del TC, es una suerte de “ilustración dramática”. Muchos lugares comunes, pantomima, carencia conceptual y de búsqueda expresiva. No hay que olvidar que el TC es una compañía de ballet neoclásico.

Hay muchas compañías de contemporáneo en México, pero de neoclásico, sólo el TC. Hay que imprimir velocidad, fuerza al trabajo en las puntas y no hay pantomima. Gloria, como alumna de George Balanchine, lo plasmó así en su obra. Si hay dudas ahí está el documental “A Balanchine classroom”.