El Distrito de Innovación de Milán: una ciudad del futuro inclusiva

MILÁN, Italia.– “Es un distrito concebido para construir la ciudad del futuro, donde el bienestar colectivo, la sostenibilidad y la inclusión social constituyen sus pilares fundamentales”. Así definió el doctor Mattia Giusto al Distrito de Innovación de Milán (MIND), un millón de metros cuadrados dedicados a la ciencia, la salud y la tecnología.

El MIND rodea a Human Technopole, el instituto italiano de investigación en ciencias de la vida, inaugurado en 2020 en el área de la Expo 2015; en lugar de abandonar la infraestructura, Italia la reconvirtió en un polo científico de vanguardia, con enfoque en la regeneración urbana y el bienestar de las personas.

Nació como un ave fénix sobre el legado de la Expo Milán de 2015. Es un lugar de encuentro, de intercambio, que abre sus puertas a las ideas innovadoras de quienes miran hacia el mañana”, comentó Giusto al presentar la iniciativa.

“Como polo de desarrollo, MIND ha reunido a destacadas instituciones científicas y tecnológicas con orígenes y objetivos diferentes, pero unidas por los mismos valores y principios.

El proyecto tiene la ambición de atraer a este distrito, para 2035, a unos 70 mil residentes. Virginia Bautista

El objetivo común es crear un gran ecosistema de colaboración entre empresas públicas y privadas, aceleradoras de ‘startups’, oficinas innovadoras, espacios dedicados a la creatividad; además de parques, jardines, viviendas y servicios”, detalló.

El distrito de innovación más avanzado de Europa integra unas 60 empresas, una facultad de la Universidad Estatal de Milán, diversos centros de investigación y hasta un hospital.

Es un relato que busca promover una Italia que mira hacia el futuro, que apuesta por la competitividad; que se fija en los ecosistemas innovadores, en cómo se puede hacer negocios y cómo se puede crecer, sobre todo a nivel internacional, y ofrecerles una nueva perspectiva de nuestro país”, afirmó la doctora Alessia Casiraghi.

El llamado Álbol de la Vida recuerda que las personas y el bienestar colectivo están en el centro. Virginia Bautista

Mario Capitani agregó, por su parte, que se pensó en un distrito de innovación que pusiera en el centro la investigación, pero sobre todo a las personas. “Para valorizar el papel de gente, planeamos la construcción de un monasterio ambrosiano que será un punto de diálogo, de encuentro y de reflexión espiritual entre todas las religiones”.

Dice que el MIND está financiado en un 40 por ciento por el Ministerio de Finanzas, en un 20 por ciento por la región de Lombardía y en un 20 por ciento por el municipio de Milán, además de una serie de socios.

Diego Valazza, representante de Lendlease, añadió que “es un proyecto importante, porque se trata de una colaboración a 99 años con una inversión significativa que supera los 4 billones de euros y que tiene la ambición de atraer a este distrito, para el 2035, a unos 70 mil residentes que vendrán a trabajar, pero sobre todo a vivir este proyecto de regeneración urbana”.

La edificación del ecosistema, ubicado en los terrenos de la Expo Milán 2015, lleva un 30 por ciento de avance. Virginia Bautista

Señaló que “el objetivo principal era entender cómo aprovechar esta experiencia, cómo capitalizar estos resultados y crear un modelo que luego pudiera replicarse en otras ciudades de Italia, y que también sirviera de inspiración a nivel europeo y global. Ya tenemos el 30 por ciento del proyecto desarrollado.

Partimos de dos pilares muy importantes: las ciencias de la vida, claramente vinculadas a la presencia de otras instituciones públicas, y también la ciudad del futuro, las ciudades inteligentes”, indicó.

El MIND demuestra que Italia está a la vanguardia en creación científica y tecnológica. Esta iniciativa, entre otras, será compartida durante la edición 40 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que se realizará del 28 de noviembre al 6 de diciembre próximo, de la que el país europeo es invitado de honor.