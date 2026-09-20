Rescatan pieza teatral inédita de García Ponce, “La noche transfigurada”

La noche transfigurada, de Juan García Ponce (1932-2003), pieza en tres actos, inédita y de carácter autobiográfico, será presentada por la Coordinación Nacional de Literatura del INBA en el marco del 94 aniversario del natalicio del narrador, ensayista y crítico de arte.

Los escritores Javier García-Galiano, Rafael Segovia, Mildred Castillo y Ángel Cuevas comentarán la obra el martes 22 de septiembre, a las 18:00 horas, en el Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia.

La editora Odradek, dirigida por el escritor Alfonso D'Aquino, ha recuperado parte de la obra dramatúrgica menos conocida de García Ponce, que durante años permaneció dispersa. El primer título de este proyecto fue La feria distante.

Ahora, sale a la luz La noche transfigurada, de la que únicamente se había publicado un breve fragmento a principios de los 80, en la revista Casa del Tiempo.

La obra fue rescatada de los archivos del Department of Rare Books and Special Collections de la Universidad de Princeton y se publica ahora de manera íntegra, lo que permite conocer la faceta de García Ponce como dramaturgo.

¿De qué trata La noche transfigurada?

Ambientada en Mérida en 1939, la pieza se desarrolla entre la expropiación henequenera y el rigor de una moral católica asfixiante, cuando un joven Emilio despierta a la pubertad.

Aborda la culpa religiosa como herramienta de control, la decadencia física de un abuelo hacendado y el retorno de un padre liberal que arrastra consigo el fantasma del incesto.

La edición incluye fotografías y facsimilares, así como un prólogo de García-Galiano, quien señala que García Ponce exploraba en su obra las “perversiones de eso que llaman ‘realidad’” y que quizá concebía el teatro como una forma de conjuntar algunas de sus obsesiones literarias.