En la conmemoración del santoral católico, el 20 de septiembre destaca por la memoria litúrgica de San Andrés Kim Taegon y sus compañeros mártires de Corea, testigos ejemplares de valentía.

Este joven valiente, ordenado como el primer presbítero nativo de su nación tras recorrer miles de kilómetros en la clandestinidad, entregó su vida a los 25 años en las riberas del río Han para defender la fe de su comunidad.

El Martirologio Romano conmemora en esta fecha la entrega heroica de más de un centenar de creyentes que sembraron el Evangelio en Extremo Oriente. La canonización realizada por el Papa Juan Pablo II en Seúl ratificó la autenticidad doctrinal de esta gesta histórica para toda la Iglesia universal.

Qué santo se celebra hoy 20 de septiembre: San Andrés Kim Taegon ante pruebas desgarradoras Canva

Qué santo se celebra hoy 20 de septiembre y su legado

San Andrés Kim Taegon abandera la fiesta litúrgica de esta jornada junto al catequista Pablo Chong Hasang y 101 compañeros mártires. Representan a miles de cristianos asesinados durante las persecuciones del siglo XIX en la península coreana.

La gesta de San Andrés Kim resalta por su tenacidad. Bautizado a los 15 años, viajó hasta Macao para formarse en el sacerdocio antes de regresar secretamente a su patria para guiar espiritualmente a sus compatriotas

Qué santo se celebra hoy 20 de septiembre: San Andrés Kim Taegon ante pruebas desgarradoras Canva

A quién protege este santo y cómo pedir su ayuda

San Andrés Kim Taegon es considerado el patrono del clero coreano y poderoso intercesor de quienes sufren persecución o crisis de fe. Su auxilio se invoca para obtener fortaleza interior ante pruebas desgarradoras y discriminación.

Para recibir su auxilio espiritual, la tradición recomienda encomendarle las intenciones mediante el rezo ferviente y la firmeza moral en la vida cotidiana. Su testimonio infunde serenidad a los atribulados.

Qué santo se celebra hoy 20 de septiembre: San Andrés Kim Taegon ante pruebas desgarradoras Canva

Por qué invocar a los mártires de Corea hoy

Los mártires de Corea nos recuerdan la importancia de mantener la esperanza cuando las circunstancias externas se tornan adversas. Su sacrificio colectivo demuestra cómo la fe compartida sostiene a comunidades enteras.

El Papa Francisco ha destacado la audacia evangélica de este grupo de laicos y sacerdotes. Su ejemplo alienta a defender los valores morales con mansedumbre, firmeza y amor al prójimo.

Qué santo se celebra hoy 20 de septiembre: San Andrés Kim Taegon ante pruebas desgarradoras Canva

Ritual y oración a San Andrés Kim y sus compañeros

Para realizar la oración devocional, se sugiere encender una vela blanca en un espacio tranquilo, reflexionar en el silencio y recitar la plegaria con el corazón dispuesto:

Oh Dios, creador y salvador de todas las naciones, que llamaste a la fe a los hijos de Corea y hiciste crecer a tu Iglesia mediante el martirio de San Andrés Kim Taegon y sus compañeros; concédenos por su intercesión permanecer fieles a tus mandamientos y dar testimonio de tu amor con valentía frente a las adversidades del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén."

Integrar las lecciones de fortaleza de estos mártires permite renovar el compromiso interior diariamente. Que la valentía de San Andrés Kim inspire a superar las tormentas personales con una confianza inquebrantable.