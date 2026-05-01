Llega al Foro La Gruta la última obra inédita de Gerardo Mancebo

Llevarán a escena la última obra inédita del dramaturgo mexicano Gerardo Mancebo del Castillo (1970-2000), uno de los creadores escénicos que más ha influido en la dramaturgia de nuestro tiempo y que profundiza en la desesperanza y la búsqueda del amor.

La obra La comedia de las acotaciones o la farsa trágica de unos ojos ajenos a Edipo rinde homenaje al universo Calánime del dramaturgo, es decir, a esa atmósfera caótica y reflexiva, y llegará al Foro La Gruta del 9 de mayo al 14 de junio, y donde confluyen personajes tan diversos como una reina que sobrevive en un mundo que se desmorona, las musas y referencias a personajes como Ofelia, de Hamlet y Alicia, de Alicia en el país de las maravillas.

Además de que este trabajo escénico, que conmemorará los 25 años de la muerte del creador, ha sido visualizado como la culminación del universo Calánime de Gerardo Mancebo, un cosmos interconectado que abreva de la mitología celta, la griega, la azteca, del Siglo de Oro, Astérix, el Quijote y la cultura pop, para recrear un mundo etéreo y fársico.

Ésta era una obra que él quería montar y dirigir, en la que él se estaba atreviendo a dar el paso de dramaturgo a director escénico, en la que concentra el universo que él había estado dibujando en a lo largo de su trabajo escénico”, comenta en entrevista Alicia Martínez, integrante del montaje.

¿Cómo definir el universo Calánime del dramaturgo? “Es caótico y no cuenta con una trama lineal, porque las obras de Gerardo no eran así, es decir, no es la sinopsis de una trayectoria simple, sino que cada obra contiene varios universos.

“Este proyecto nació a partir de la idea de recordar la memoria y la voz de Gerardo Mancebo, justo al percatarnos de que esta obra no se había montado. Decidimos levantar el proyecto para conmemorar la vida y la obra de Gerardo, pues, aunque sabemos que hay un premio que lleva su nombre y se entrega año con año, es importante que las nuevas generaciones conozcan su obra”, apunta.

¿Es una trama que concentra diversas tradiciones? “Es un empalme de universos que podemos encontrar y donde el espectador se va a reír y después de la risa encontrará una reflexión, porque nos evidencia cómo hemos perdido la humanidad en ciertas cosas”.

Esta puesta en escena se presentará en el Foro La Gruta Especial

¿En esta obra están las preocupaciones del dramaturgo? “Sí, sin duda. Efectivamente, Gerardo era una persona a la que le dolía la humanidad y tiene mucho que ver con sus personajes. Él siempre jugaba con el lenguaje, transformaba las palabras”.

Comenta que el final de esta pieza, al no ser tan definitivo, el director escénico replanteó su cierre con un collage de microescenas de obras como Las tremendas aventuras de la Capitana Gazpacho o de cómo los elefantes aprendieron a jugar canicas, Mamagorka y su Pleyamo o Pleyamo y su Mamagorka y de Calderón con frijoles, entre otras.

La obra contará con las actuaciones de Guadalupe Damián, Mónica Huarte, Nahim López Mancebo del Castillo, Alicia Martínez, Pedro Mira, Adriana Morales, Carmen Ramos, Mayra Sérbulo y Patricia Yáñez.

Esta farsa trágica se presentará en el Foro La Gruta (Av. Revolución 1500, Col. Guadalupe Inn) del 9 de mayo al 14 de junio.