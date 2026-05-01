Un balón que recorre el mundo: así es “Peloti y el Mundial”

Peloti se caracteriza por su intrepidez y por recorrer el mundo con su mochila a cuestas. Viaja y se asombra con la infinidad de culturas que encuentra a su paso”. Así se describe, en la introducción del libro, al protagonista de Peloti y el Mundial (Alfaguara), quien comparte sus descubrimientos con el lector.

Con el subtítulo de Una guía cultural para entender el juego, el volumen echa luz a la historia, la geografía y las tradiciones de los países que participarán en la Copa Mundial de Futbol 2026, que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá del 11 de junio al 19 de julio próximo.

“Es una guía para recorrer el Mundial 2026 país por país, pero también para entender un poco mejor el planeta que habitamos”, se explica en el título escrito por Gina Jaramillo, Sebastián Kohan, Rafael Igartúa, Mariana Anzorena y Daniel González, quienes lo presentaron la noche del miércoles en el Museo Mural Diego Rivera.

Con dibujos de Alejandro Magallanes, Peloti y el Mundial integra un prólogo de Jorge Valdano y un epílogo de Marion Reimers.

La presentación de este volumen fue en el Museo Mural Diego Rivera Cortesía INBAL

“Es un libro ágil y de fácil lectura, protagonizado por una pelota de futbol que plantea preguntas en torno al Mundial”, comentó la editora Carolina Herranz en la presentación.

“Es ideal para detonar la conversación entre familiares y amigos, y para conocer diversos aspectos de los países participantes, como Croacia o Qatar, que enfrentan contextos políticos complejos”, agregó Jaramillo.

“A diferencia de otros libros similares, contiene información que no aparece en redes sociales, donde el contenido suele presentarse de forma homogénea y con escaso contexto histórico. Permite comprender el Mundial más allá de lo deportivo”, añadió la escritora.

Y, por su parte, Igartúa destacó que el futbol es la base del título, pero también el punto de partida para abordar otros temas.

“No somos periodistas deportivos clásicos y no hablamos de estadísticas ni de jugadores, porque para nosotros este deporte es una cuestión de identidad nacional”.

Los países se integran según el grupo en que jugarán.