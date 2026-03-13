Se revela la identidad de Banksy: una investigación señala al hombre detrás del artista

Una investigación publicada por la agencia Reuters ha puesto fin a uno de los misterios más famosos de los últimos años: la identidad de Banksy, el popular artista callejero. Detrás de toda la crítica social en sus lienzos y de intentar permanecer anónimo, parece que eso ya no es un secreto.

Lo que comenzó como una leyenda urbana de un joven con latas de aerosol se ha transformado en una operación multimillonaria donde la identidad de Banksy es el activo más valioso.

Recientes investigaciones y procesos judiciales han sacado a la luz detalles en forma de documentos legales, registros de empresas y rastreos logísticos que apuntan en una dirección específica.

¿Estamos ante el final del anonimato más rentable de la historia? Las nuevas evidencias sugieren que Banksy ya no tendrá dónde esconderse.

Se revela la identidad de Banksy Reuters

Banksy y Ucrania: el inicio de todo

A finales de 2022, una ambulancia llegó a un edificio de apartamentos bombardeado a las afueras de Kiev. De él salieron tres personas, dos cubiertas con máscaras y otra, no. En minutos, estos hombres sacaron una pared interior del departamento y botes de pintura, para crear la imagen de un hombre barbudo en una bañera, frotándose la espalda entre los escombros.

Semanas después, un reportero visitó Horenka con una serie de fotos de grafiteros que a menudo se rumoreaba que eran el artista y mostró las imágenes a los lugareños para ver si alguien lo reconocía.

Reuters entrevistó a una docena de personas cercanas al mundo de Banksy y a expertos. Ninguno quiso comentar sobre su identidad, pero muchos aportaron detalles sobre su vida y carrera.

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¿Documentos oficiales revelan la identidad de Banksy?

La investigación periodística llevó a registros judiciales y policiales estadounidenses, empezando por un arresto menor en Nueva York en el año 2000 por haber pintado un cartel en la Semana de la Moda.

El acusado era Robin Gunningham, quien después de haber sido señalado como Banksy años después, cambió su identidad legal para desaparecer del mapa.

De acuerdo con Reuters, su nombre ahora es David Jones, un hombre de origen británico que ingresó a Ucrania en la misma fecha que el mural del 2022 cobró relevancia.

¿Solo hay un Banksy?

Si bien Reuters señala que David Jones está detrás de Banksy, la investigación también menciona otro nombre: Robert Del Naja, líder de la banda Massive Attack. También es pionero del grafiti en 3D y ha organizado muestras con su arte, especialmente en la galería londinense de Steve Lazarides, antiguo mánager de Banksy.

En 2016, un escritor escocés descubrió que varias obras callejeras de Banksy aparecieron en los mismos lugares donde Massive Attack acababa de actuar.

Aparentemente, el músico fue identificado por un residente en Ucrania al momento de hacer el mural y hay registros de su entrada y salida del país que coinciden con las fecha de la aparición de la pintura. Y aunque Del Naja ha admitido ser amigo de Banksy, siempre ha negado ser él.

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Entonces, ¿quién es Banksy?

Reuters informó al artista y a su empresa, Pest Control Office, sobre sus conclusiones; sin embargo, esta declaró que el artista “ha decidido guardar silencio”.

Sin confirmar ni desmentir la identidad de Banksy, su abogado instó a no publicar el reportaje, argumentando que hacerlo violaría la privacidad del artista, interferiría con su arte y lo pondría en peligro.

La investigación de Reuters señaló a dos posibles hombres detrás de la identidad de Banksy; sin embargo, el artista callejero desea permanecer en el anonimato. Y lo mismo ocurre con sus fanáticos y miembros del gremio del arte, quienes tampoco quieren ser quien lo exponga al público.