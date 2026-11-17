La casa de subastas Christie’s, en Nueva York, retiró hace unas horas del listado oficial de la Subasta nocturna del siglo XX la obra “Congreso de los pueblos por La Paz” (1952), de Frida Kahlo, luego de que el colectivo Defendamos la Colección Gelman exigiera que se detuviera la puja por no existir certeza de cómo salió del Museo Frida Kahlo, Casa Azul.

Sin existir aún información oficial por parte de Christie’s o del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) la obra, identificada en el lote 72A, valuada entre dos y tres millones de dólares, fue retirada de la puja que se llevará a cabo a las 17:30, hora de México.

La pintura "Congreso de los pueblos por la paz" fue pintada por Frida Kahloen 1952; no existe constancia de que Diego Rivera haya llevado la obra a Viena en ese mismo año. Foto: Tomada de la página de Christie's.

El pasado domingo (Excélsior, 16/11/2026) el colectivo Defendamos la Colección Gelman expresó su preocupación ante la subasta de dicha obra debido a que ésta forma parte del legado que Diego Rivera dejó al pueblo de México, en 1957, y que habría salido inexplicablemente del acervo del Museo Frida Kahlo, Casa Azul, de acuerdo con documentos de existentes y documentados por Hilda Trujillo, quien encabezó los museos Diego Rivera Anahuacalli y Frida Kahlo, Casa Azul.

Dicho listado original, explicaron, “está notariado y establece que ‘bajo ningún motivo ni pretexto’ los objetos del patrimonio podrían ser extraídos de los recintos, lo que implica que dichas obras no podrían salir (de la Casa Azul) ni siquiera para exposiciones ni bajo ninguna otra circunstancia, como afirmó Hilda Trujillo (Excélsior 02/04/2025).

El mismo domingo, por la noche, el INBAL, que dirige Alejandra de la Paz, envió una nota informativa a Excélsior en la que aseguró que dicha obra fue donada por la artista antes de la declaratoria que protege su legado.

Investigación de Hilda Trujillo sobre sustracción de obra de Frida Kahlo. Cortesía Hilda Trujillo

Incluso, aseguró que, “de acuerdo con el historiador del arte Luis-Martín Lozano, quien colaboró en la catalogación de la pieza para Christie’s, Frida Kahlo pintó el cuadro para el Congreso de la Paz y se la donó”, y aseguró que “la documentación de la época identifica al Congreso como propietario de la obra”.

Sin embargo, ayer el INBAL añadió que, “como parte de su protocolo de seguimiento, el INBAL, a través de su área jurídica, solicitó a Christie's la documentación que acredita la procedencia y la propiedad de la obra”.

En respuesta, el colectivo Defendamos la Colección Gelman cuestionó ayer que el INBAL no haya aclarado cómo fue que el óleo “Congreso de los pueblos por la paz”, de Frida Kahlo salió del acervo del Museo Frida Kahlo, Casa Azul.

Por dicha razón, sus integrantes exigieron que “si el INBAL está seguro de lo que afirma, que lo demuestre con documentos y que lo haga antes de que se venda la obra, no después”, y exigió que Christie’s suspendiera la venta del óleo hasta que se acrediten públicamente su procedencia y su propiedad.

Por ultimo, solicitaron que el INBAL haga públicos los documentos en que sustenta su postura, así como la solicitud enviada a Christie’s y la respuesta que reciba, y que el Banco de México, como institución a cuya tutela quedó el fideicomiso, y las autoridades competentes aclaren cuál es el estatus de la obra dentro del inventario original de la Casa Azul.