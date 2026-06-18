La Casa del Poeta Ramón López Velarde mantendrá su nombre, su vocación, no funcionará como cabaret, será un espacio gratuito, buscará la reapertura del Café-Bar Las Hormigas y, en los próximos días, tendrá nuevo director, como exigió el colectivo En Defensa de la Casa del Poeta Ramón López Velarde en su pliego petitorio del pasado viernes.

Así lo confirmó la Secretaría de Cultura (SC) capitalina, que dirige Ana Francis López, en un comunicado que responde punto por punto al documento entregado a Jesús Galindo y Luz Elena Aranda, titulares del Instituto de la Defensa de los Derechos Culturales de la CDMX y de Gestión Institucional, respectivamente.

En su respuesta, la SC también aclaró que la Casa del Poeta:

“está abierta para todas las expresiones literarias (poesía, proyectos editoriales, fanzines, colectivos literarios)” y que “el recinto promueve la pluralidad y libertad creadora”.

Expuso que la casa:

“se transformará en un centro cultural público y gratuito, incluido el museo, la biblioteca y el salón de usos múltiples”; y detalló que desarrollará “un plan de trabajo integral para garantizar el resguardo, la conservación y la correcta organización de los acervos bibliográficos y documentales de Efraín Huerta y Salvador Novo, como parte del patrimonio cultural de la CDMX”.

Se anunció que, como primera medida, “se han revisado las condiciones generales de resguardo y se ha determinado mantener los acervos en su ubicación actual; mientras se fortalecen las acciones de conservación preventiva y se ajustan las condiciones ambientales del espacio”.

Respuesta positiva a los defensores de La Casa del Poeta Foto Juan Carlos Talavera

Por lo que se anticipó una fase de diagnóstico técnico y levantamiento de información “para precisar el estado material del acervo” y prometió trabajar en las necesidades de conservación de las colecciones.

A esto sumará el desarrollo de un proyecto de organización y control bibliográfico-documental para separar, atender, reorganizar y preservar los fondos “bajo estándares bibliotecarios y archivísticos”.

La SC también adelantó la remoción del dramaturgo y actor Andrés Carreño como coordinador de la Casa del Poeta, por lo que “nombrará a una persona cuya trayectoria y experiencia se encuentren estrechamente vinculadas al ámbito de las letras, la poesía y la gestión cultural, en correspondencia con las características y objetivos del recinto”.

Respuesta positiva a los defensores de La Casa del Poeta Foto Juan Carlos Talavera

En cuanto al Café-Bar Las Hormigas, aseguró que realizará las gestiones ante la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario para que dicho espacio cuente con las autorizaciones para su reapertura, el cual servirá para realizar presentaciones de libros, lecturas de poesía, entre otros, y aclaró “que el Café-Bar Las Hormigas no funcionará como cabaret”.

La SC también prometió transparencia y rendición de cuentas, aceptó respetar lo establecido en el Decreto Expropiatorio de 1988 y el Acuerdo 65 de 1982 de la SEP; y coincidió en:

“impulsar un proceso amplio, plural e incluyente que convoque tanto a la comunidad artística y literaria, a los habitantes de la colonia Roma, así como a especialistas y autoridades competentes”

Para definir, en colectivo, los ejes temáticos, prioridades y mecanismos de participación que fortalezcan la gobernanza comunitaria del recinto.

Por último, la SC convocó a participar en una mesa de diálogo hoy, a las 10:00 horas, en la Casa del Poeta, para “construir acuerdos”.

Los poetas y promotores culturales que integran el Comité de Defensa de la Casa del Poeta informaron anoche que no participarán en la consulta convocada para hoy por la Secretaria de Cultura capitalina.

Respuesta positiva a los defensores de La Casa del Poeta Foto Juan Carlos Talavera

Si lo que se busca es generar un diálogo genuino y plural con la comunidad artística y cultural encontramos inaceptable citar a una mesa de diálogo con menos de 24 horas de anticipación, por lo que el Comité no participará en dicha mesa, convocada con una rapidez incompatible con el tema que nos ocupa”

De momento, expusieron, se encuentran sometiendo a consulta la respuesta entregada ayer por las autoridades a su pliego petitorio.