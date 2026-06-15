“Buscan deslegitimar la protesta”, advierte el Comité de Defensa de la Casa del Poeta

Poetas y promotores culturales que integran el Comité de Defensa de la Casa del Poeta cuestionaron ayer, a través de un comunicado, “el lamentable estado y la falta de mantenimiento del Salón de Usos Múltiples David Huerta, que se encontraba inundado y con un fuerte olor a cañería (el pasado viernes)”.

Lamentaron que en las redes sociales de Andrés Carreño, coordinador del recinto, se difundan videos “con la clara intención de deslegitimar la protesta social”.

Y expresaron su sorpresa ante “la presunta agresión sufrida por una persona trans trabajadora de la Casa, de la que no tuvimos noticia durante la manifestación”, la cual fue reportada en redes de personas cercanas a la secretaria de Cultura de la CDMX, Ana Francis López Bayghen.

Los creadores condenaron cualquier agresión que pudiera haber ocurrido durante la manifestación del pasado viernes. Juan Carlos Talavera

Postura ante señalamientos y respeto a la diversidad

Al respecto, aclararon que durante la protesta “la solicitud, expresada a título personal y coreada por algunos, consistía en retirar la bandera de la diversidad que cuelga en el edificio, ante el extrañamiento de que no se hubieran colocado los pendones que tradicionalmente la Casa del Poeta colgaba en el mes de junio”, cuando se conmemoran el natalicio y la defunción de Ramón López Velarde.

Ante estos hechos, el Comité en Defensa de la Casa del Poeta, conformado por un grupo plural de poetas y escritores de diversas filiaciones políticas e ideológicas, indicó que sus exigencias figuran únicamente en el pliego petitorio entregado a las autoridades, no las expresadas a título personal durante la manifestación”.

El comité aclaró que la solicitud, expresada a título personal y coreada por algunos, consistía en retirar la bandera de la diversidad ante el extrañamiento de que no se hubieran colocado los pendones que tradicionalmente la Casa del Poeta colgaba en el mes de junio, cuando se conmemoran el natalicio y la defunción de Ramón López Velarde. Juan Carlos Talavera

También condenamos cualquier agresión que pudiera haber sucedido durante la manifestación y expresaron que “respetamos el derecho de todos y de todas de pensar y expresar libremente sus ideas independientemente de si coincidimos con ellas. Creemos en el respeto, la diversidad y pluralidad democráticas y en ese sentido condenamos enérgicamente las expresiones homofóbicas, discursos de odio y discriminatorios. Asimismo, condenamos el acoso en redes alentado por cuentas cercanas a la Secretaría de Cultura de la CDMX”.

En su comunicado, los creadores también expresaron: “Reiteramos los valores y el espíritu que animó siempre el funcionamiento de la Casa del Poeta como un espacio abierto, plural y diverso para los poetas y escritores sin distinción de su filiación política, estética, condición económica, preferencia sexual e identidad de género, como se confirma en los variados testimonios vertidos en la manifestación, por poetas miembros de la comunidad LGBTIQA+”.

Defensa del espacio literario y convocatoria a nueva protesta

Los escritores que se dieron cita en el recinto anunciaron que regresarán el próximo viernes. Especial.

Y puntualizaron que “intentar deslegitimar la protesta social frente a los abusos de poder de funcionarios debiera ser inadmisible en cualquier gobierno emanado de la izquierda”, por lo que insistieron en que esperan “la respuesta puntual de las autoridades a nuestro pliego petitorio y reiteramos que no permitiremos que se despoje a la poesía, a Ramón López Velarde y a los poetas del espacio creado ex profeso para ellos”.

Por último, invitaron a la comunidad artística y cultural a asistir a la segunda manifestación que realizarán el viernes 19 de junio, día en que se conmemora el aniversario luctuoso de Ramón López Velarde, en el que se llevará a cabo un maratón de lectura de poemas del jerezano.