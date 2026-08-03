Reportan daños en videoteca histórica de Canal Once

Trabajadores de Canal Once denunciaron este día destrozos y afectaciones en su videoteca histórica, ubicada en el Casco de Santo Tomás, la cual forma parte de la memoria audiovisual de México, luego de que el espacio permaneciera ocupado, desde el pasado 21 de mayo, por un grupo de estudiantes que protestan por un mayor presupuesto para el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la transparencia en el uso de recursos y cambios en los órganos de gobierno.

Luego de que las instalaciones fueran entregadas de manera pacífica el pasado domingo, Renata Turrent, directora de Canal Once, difundió un video en redes sociales en el que mostró parte de las afectaciones en dicha videoteca que resguarda 67 años de historia.

Minutos después, en un comunicado, la emisora detalló que en “las primeras revisiones se identificaron presuntos daños a dicho acervo histórico, los cuales están siendo documentados para ser incorporados a la carpeta de investigación correspondiente, derivada de la denuncia ya presentada ante las instancias correspondientes”, por lo que el espacio se mantiene bajo exclusivo resguardo como parte de la investigación en curso.

Y detalló que, en los próximos días, informarán “sobre los resultados de esta evaluación y las acciones que se emprenderán para la recuperación y conservación de su patrimonio audiovisual”, pese a que desde el pasado 18 de julio, la directiva de la emisora expresó su preocupación por las posibles afectaciones en este espacio.

En su video, Renata Turrent mostró imágenes de la posible destrucción de cintas y discos digitales y análogos, hallados en el piso, rotos o destruidos, los cuales pudieron ser pisados y entre los que ubicaron grabaciones del programa Aquí nos tocó vivir, de Cristina Pacheco, ante lo cual realizarán el inventario de las afectaciones y la posible sustracción de material.

“Me encuentro en la videoteca de Canal Once, un acervo histórico con 67 años de historia audiovisual de nuestro país; es el acervo público más importante de nuestra nación y, como ustedes saben, en comunicados conjuntos con otros medios públicos externamos nuestra preocupación por este archivo, que es bellísimo y que es un patrimonio del pueblo de México”, expresó Turrent en el video difundido.

Canal Once denunció destrozos en videoteca Especial

Y agregó: “Ayer (domingo)… aproximadamente 120 trabajadores y una servidora ingresamos al Canal Once, después de más de dos meses de toma por un grupo de estudiantes que demandan cuestiones ajenas a las atribuciones de esta emisora. Al entrar a la institución, nosotros hicimos de conocimiento de la Fiscalía General de la República (FGR) para que ellos y ellas pudieran hacer una inspección general de las instalaciones, incluyendo la videoteca, en donde desgraciadamente encontraron presuntos daños, mucho desorden”.

Finalmente, explicó que las investigaciones correspondientes por las autoridades de la FGR seguirán su curso, luego de que fueran tomadas las evidencias por parte de la autoridad.

Por otro lado, en el comunicado difundido por Canal Once se detalló que desde hoy han iniciado los trabajos para restablecer operaciones en sus instalaciones y el retorno gradual de sus producciones a los foros y espacios de la emisora e insistieron en que la recuperación de las instalaciones se llevó a cabo “de manera pacífica, con la presencia de personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de un notario público, quien dio fe del desarrollo pacífico de la diligencia”.

Y expuso que “tras el ingreso al inmueble, se solicitó la intervención inmediata de la Fiscalía para llevar a cabo los peritajes correspondientes. Ninguna área, incluyendo la Videoteca, fue intervenida sino hasta la presencia de las autoridades competentes”.

bgpa