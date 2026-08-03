¿Quién es Sarah J. Maas? La reina del 'Romantasy' y del algoritmo de BookTok se convirtió en un referente de la literatura juvenil, así como del funcionamiento de la industria editorial en tiempos de redes sociales.

Comparte un lugar junto a Colleen Hoover, como autoras cuyo éxito en la plataforma de TikTok las convirtió en casos de éxito entre los lectores jóvenes, quienes buscaban historias donde el romance, la fantasía y los personajes moralmente grises fueran esenciales.

En el centro exacto de la vorágine digital bajo la etiqueta #BookTok se encuentra una sola figura: la escritora estadounidense Sarah J. Maas.

Convertida en el fenómeno editorial más aplastante de la década, Maas no solo encabeza de manera permanente las listas de los libros más vendidos, sino que ha logrado moldear la cultura pop contemporánea.

Su propuesta literaria ha sido la piedra angular en la masificación del fenómeno conocido como Romantasy (una fusión equilibrada entre fantasía épica y romance apasionado), atrayendo a millones de jóvenes y adultos que habían abandonado el hábito de la lectura o que buscaban mundos inmersivos donde escapar de la rutina.

Sarah J. Maas, la reina del Romantasy Sarah J. Maas

Los inicios de Sarah J. Maas en Internet

Nacida en la ciudad de Nueva York en 1986, Sarah Janet Maas creció inmersa en historias de hadas, mitología antigua y producciones de animación clásica. Maas formó parte de la primera oleada de creadores que encontraron su voz a través de las comunidades virtuales a principios de la década de 2000.

A los dieciséis años, mientras estudiaba la secundaria, a Sarah se le ocurrió una premisa tan simple como revolucionaria: ¿Qué pasaría si Cenicienta no fuera una sirvienta maltratada, sino una asesina a sueldo enviada a un palacio para matar al príncipe en lugar de enamorarse de él?

Con esta idea en mente, comenzó a redactar los capítulos de una historia titulada Queen of Glass (Reina de Cristal) y los subió a la plataforma FictionPress.com . El éxito dentro del foro fue inmediato y la historia se convirtió en una de las obras no publicadas más leídas y comentadas de la plataforma.

Años más tarde, tras graduarse con honores en Escritura Creativa en Hamilton College en 2008, Maas decidió retirar el borrador de internet para reescribirlo, buscar representación profesional y publicarlo comercialmente en 2012 bajo el título de Trono de Cristal.

Sarah J. Maas, la reina del Romantasy Amazon

Las sagas principales de Sarah J. Maas

Trono de Cristal

Compuesta por ocho libros, esta saga representa el debut de la autora y su incursión en la fantasía épica. La trama sigue los pasos de Celaena Sardothien, la asesina más temida del reino de Adarlan, quien cumple condena de trabajos forzados en las minas de sal de Endovier.

El príncipe heredero le ofrece una oportunidad de libertad a cambio de competir en un torneo a muerte contra los criminales más peligrosos para convertirse en la campeona oficial del rey.

Es una historia de maduración repleta de batallas políticas, rebeliones, sacrificios y una protagonista cuyo desarrollo personal es aclamado mundialmente por la crítica literaria.

Una Corte de Rosas y Espinas

Inspirada libremente en el cuento de La Bella y la Bestia y el mito de Perséfone, esta serie introdujo a millones de personas a la fantasía romántica o ‘romantasy’.

Narra la vida de Feyre Archeron, una humana cazadora que, tras matar a un lobo gigantesco en el bosque para alimentar a su familia hambrienta, es arrastrada al peligroso y mágico reino de Prythian por una criatura inmortal que exige reparación por la vida de la bestia.

La saga rompe con los tropos convencionales del género, abordando temas como el estrés postraumático, la sanación emocional y las dinámicas de relaciones tóxicas frente a vínculos saludables.

Ciudad Medialuna

Su primera incursión en la fantasía urbana contemporánea dirigida a un público adulto, donde la magia convive con teléfonos inteligentes, clubes nocturnos, tecnología avanzada y misterios policiales.

Protagonizada por Bryce Quinlan, una joven mitad férica que busca venganza tras el brutal asesinato de su mejor amiga en una metrópolis cosmopolita habitada por ángeles, demonios, hombres lobo y cambiantes.

Combina el género negro (noir) y la investigación criminal con el estilo romántico característico de la autora.

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¿Por qué Sarah J. Maas conquistó TikTok?

A diferencia de otros autores que mantienen una distancia con las creaciones de sus seguidores, el ecosistema de Sarah J. Maas florece gracias al contenido generado por la comunidad, especialmente en TikTok.

Gracias a #BookTok y #Bookstagram, diariamente circulan miles de ilustraciones digitales, mapas conceptuales, velas aromáticas inspiradas en sus libros y personajes; así como ropa temática y dramatizaciones en video corto.

Además, Maas es una maestra en la ejecución de los tropos (fórmulas narrativas) más cotizados por los lectores modernos: De enemigos a amantes, familia elegida y lazos de alma.

¿Por qué se le critica a Sarah J. Maas?

A pesar de su ascenso en la industria editorial y BookTok, Sarah J. Maas es fuertemente criticada por la falta de diversidad étnica y de representación de la comunidad LGBTQ+ en sus mundos fantásticos.

Asimismo, ha existido debate sobre la clasificación de sus obras. Aunque inició publicando en la categoría de Literatura Juvenil, la evolución de sus contenidos hacia temas adultos, con escenas de romance explícito y violencia bélica, motivó la reubicación comercial de sus libros, aunque no del todo.

Lo que es un hecho es que no se puede negar el impacto de Maas en la economía de la industria editorial contemporánea. Su capacidad para movilizar a millones de compradores jóvenes ha salvado balances financieros de librerías independientes y ha devuelto a los establecimientos físicos las icónicas "ventas de medianoche".