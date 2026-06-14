“La reta mundialista”, convierten el escenario en cancha de juego

“La improvisación es un salto al vacío al que no todos se atreven. Es una herramienta muy dúctil que ha generado un modo de vida para los actores. Cada generación reinterpreta los ejercicios y la técnica, rompe los límites. Por eso es importante practicarla”, afirma Matías Gorlero.

El coordinador de La reta mundialista, una secuencia de improvisación teatral que convierte el escenario en estadio, vestidor y cancha de juego, explica en entrevista cómo se concibió y se llevará a cabo esta iniciativa, que ofrece siete funciones del 18 de junio al 11 de julio en el Foro La Gruta y el Teatro Helénico, con entrada gratuita.

El público es el elemento central, porque marca el ritmo, decide, propone y, el resto, ejecutamos”, agrega el creador.

La idea es llevar al escenario ese espíritu del barrio, de la cascarita. Jugar con la simpleza e inocencia del barrio”, añade.

El también iluminador detalla que en La reta mundialista ocho selecciones competirán por el Gran Trofeo de Improvisación, una serie de enfrentamientos en los que las historias surgirán en tiempo real a partir de retos, consignas y propuestas del público.

Dice que “los ocho equipos del Mundial de Futbol 2026 que están más abajo en el ranking tendrán la oportunidad de llegar a cuartos de final, a una semifinal y a una final. Ese es el juego”.

Estos equipos son Ghana, Haití, Cabo Verde, Jordania, Nueva Zelanda, Bosnia, Sudáfrica y Curazao.

Las siete funciones se ofrecerán del 18 de junio al 11 de julio en el Foro La Gruta y el Teatro Helénico. Cortesía Centro Cultural Helénico.

Gorlero señala que cada encuentro se desarrolla como un auténtico partido de futbol: hay selecciones, un árbitro, rondas eliminatorias, marcador y una gran final; pero, en lugar de goles, los equipos buscan conquistar a la afición mediante historias creadas al instante.

El público tendrá el papel de hinchada activa al proponer detonantes para las escenas, votar cada enfrentamiento y decidir qué equipo avanza en la competencia y cuál debe colgar su camiseta en el tendedero de los derrotados, hasta que una sola selección se corone campeona”, indica.

“La alineación reúne a improvisadores de distintas generaciones y estilos escénicos, capaces de pasar del absurdo total al drama más inesperado en cuestión de segundos. Algunos juegan desde la velocidad verbal, otros desde el caos, la estrategia, el silencio incómodo o el humor más filoso”, agrega.

Los actores harán lo que el público les ordene y tratarán de conquistarlo. Cortesía Centro Cultural Helénico.

El coordinador aclara que, como en toda reta, aquí importa el talento individual. “Pero más la química entre equipos, la capacidad de reaccionar bajo presión y la complicidad con quienes observan desde las gradas.

Todos entrarán a la cancha con el mismo objetivo: conquistar al público. El futbol es el pretexto para improvisar de todo”, concluye.

El elenco está conformado por Alberto Lomnitz, Ángel Enciso, Carlos Aragón, Juan Carlos Medellín, Pilar Villanueva, Ricardo Esquerra y Yuriria del Valle, “quienes darán vida a encuentros únicos e irrepetibles”.

La música en vivo será de Leo Soqui, Amaya Segurajáuregui hace la escenografía y la iluminación y Ximena Carrasco está a cargo de la producción y el vestuario.