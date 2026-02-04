Recrean los artistas conflictos sociales en el Art Basel Qatar

La primera edición del Art Basel Qatar, que abrió ayer sus puertas al público, no rehúye el contexto actual de la región Oriente Medio, Norte de África y Asia Meridional (MENASA).

La feria de arte contemporáneo exhibe obras que evidencian la perspectiva cultural de la zona del Golfo Pérsico; pero también que abordan lo abrumador del conflicto bélico entre Palestina e Israel, a través de una pieza del artista pakistaní Rashid Rana, quien en Fractured Moment (2025) presenta una serie de imágenes estáticas de los bombardeos nocturnos en Gaza.

Art Basel Qatar se apartó del modelo tradicional de stands para mostrar una exposición de formato abierto, en la que confluyen artistas de esta zona y la presencia de creadores mexicanos como Gabriel Orozco (1962), con la galería Kurimanzutto, y Abraham Cruzvillegas, quien exhibe la instalación Untitled Pending Self Portrait Looking For Pearls On A Phone Call (with some pink and green secrets), en el pasaje de Sikkat Al Maiz, en la zona de Barahat.

El encuentro, que tiene lugar en el M7 y en el Doha Design District en Msheireb Downtown Doha, exhibe obra de artistas internacionales como Pablo Picasso (1881-1973) y Jean-Michel Basquiat ( 1960-1988).

Y piezas de Mohamed Monaiseer, a través de la galería Gypsum. La brasileña Solange Pessoa, Sophia Al-Maria, Olga de Amaral, Ali Banisadr, Georg Baselitz, Christo y Marlene Dumas.

La primera edición de Art Basel Qatar reúne a 87 expositores internacionales que presentan la obra de 84 artistas, de los cuales más de la mitad proceden de la región Oriente Medio, Norte de África y Asia Meridional.

El arte mexicano no conoce fronteras

Por otra parte, en el marco del Año Dual entre México y Qatar, la galería Kurimanzutto llegó a Doha con una premisa clara: el arte mexicano no conoce fronteras.

En entrevista con Excélsior, Mónica Manzutto (cofundadora de la galería Kurimanzutto, junto con José Kuri) explicó que con la presentación de piezas de Gabriel Orozco, uno de los creadores mexicanos más reconocidos a nivel internacional, se buscó mostrar un “cuerpo de obra” que conecte la naturaleza y la geometría, reflejando la evolución de su práctica creativa.

Desde que abrimos la galería, una parte importante fue justamente un poco borrar esa línea entre lo local y lo internacional y poder permear; que sea una relación porosa, realmente sí representamos a México, obviamente, y al mismo tiempo podemos movernos y entrar en diálogo con muchos tipos de escenas y de situaciones que se van desarrollando en el mundo del arte”, comentó.

Sobre la presencia en Medio Oriente, Mónica Manzutto aclaró que la llegada de la obra de Orozco a Doha es el resultado de años de trabajo en la región.

La obra de Orozco ya forma parte de colecciones de museos como el Guggenheim Abu Dhabi y colaboraciones previas con la Bienal de Sharjah.

La presencia artística mexicana está reforzada por otros nombres clave de la escena nacional, que también tienen proyectos activos en la capital qatarí, como los creadores contemporáneos Minerva Cuevas y Abraham Cruzvillegas, quienes están desarrollando proyectos en relación al año de México en Qatar, señaló la galerista.

*mcam