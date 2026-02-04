Abren el Dolores Olmedo de forma parcial, con restricciones y público limitado

A casi seis años de que el Museo Dolores Olmedo (MDO) cerrara sus puertas, ayer reabrió de forma parcial a un público limitado y con restricciones de horario y circulación a cerca de 50 personas, que hicieron reservación previa para acceder a la muestra Horizontes de sentido, integrada por 80 pinturas del artista Yaob Vera, las cuales se relacionan estéticamente con los 25 paisajes que pintó Diego Rivera en 1956, en su serie Puestas de sol.

Excélsior accedió al recorrido, dividido en dos grupos, a las 11:00 y a las 12:00 horas, coordinado por la Galería Saenger que, de manera inesperada incluyó el acceso a la sala del MDO que exhibe 150 obras de Diego Rivera y numerosas piezas prehispánicas, bajo un estricto control de seguridad y aclarando que se prohíbe tomar fotografías o video en las salas.

Esto hizo posible ver pinturas como El picador (1909), En la fuente de Toledo (1913), El sol rompiendo la bruma (1913), Composición con busto (1916), Paisaje de Normandía (1918), Retrato de Dolores Olmedo, La Tehuana (1955) y Danza al sol (1942), así como varios bocetos, un par de urnas zapotecas y una estela maya, entre muchas más.

Integrantes del colectivo En Defensa del Museo Dolores Olmedo mantuvieron una protesta afuera del recinto.

Reapertura total sería para el 30 de mayo

Lo que no fue posible recorrer fueron las salas donde habitualmente estaría la obra de Frida Kahlo, que hoy se exhibe en el Museo de Bellas Artes de Houston, en la muestra Frida: la creación de un ícono; aunque los curadores que dieron la visita –Nora Figueroa y Mauricio Orduña– coincidieron en que el recinto podría reabrir en su totalidad el próximo 30 de mayo, con una taquilla virtual para la venta de entradas, en el Marco del Mundial de Futbol, aunque se desconocen costo y horarios.

Pero mientras el recorrido avanzaba, integrantes del colectivo En Defensa del Museo Dolores Olmedo mantuvieron una protesta afuera del recinto; pese a lo cual no se les permitió el acceso a la visita guiada, bajo el argumento de que no hicieron su registro digital.

Juan González, integrante del colectivo, lamentó que el acceso no fuera abierto a todo el público. “Siendo la primera exposición en el MDO, luego de casi seis años de estar cerrado, nos parece muy raro y no nos gustó que (la visita) fuera prácticamente a puertas cerradas.

Además, el hecho de que llegara un número determinado y sólo por cita digital, no nos pareció adecuado, porque no estuvo muy publicitada entre la población… tenía que haber sido más amplia y abierta porque la cultura es para todos y no para un sector; no para especialistas, periodistas o quienes se dedican a una actividad profesional. Esto no es justo ni respetuoso de nuestros derechos culturales”.

Así que la apertura tuvo “un mal inicio”. Además, lamentó que el curador Mauricio Orduña les asegurara que si se registraban vía digital o telefónica podrían acceder al museo. “Yo tomé el teléfono, llamé al número que nos dio, contestó la galería y les pedí que me registraran para acceder a la muestra, pero la respuesta fue que ya no hay lugar para mañana ni para los próximos días, porque ya se agotó el acceso”.

La muestra de Yaob Vera se exhibirá hasta el 15 de febrero, con previa cita.

El MDO cerró sus puertas el 20 de marzo de 2020, a raíz de la pandemia, y, desde enero de 2025, el colectivo ciudadano ha insistido en su reapertura total al público. Horizontes de sentido, del artista Yaob Vera, cerrará el 15 de febrero con visitas programadas a las 11:00 y 12:00 horas.

Emoción y pausa

Excélsior consultó a la periodista Adriana Malvido, quien también visitó ayer el museo. Destacó la importancia de reabrir el recinto, aunque fuera parcialmente y ver que está en buen estado.

Me emocionó mucho entrar y que no esté cerrado definitivamente; aunque todavía nadie ha declarado la cancelación (de la nueva sede) en el Parque Aztlán (en Chapultepec). Por lo pronto, vimos el jardín impecable, los pavorreales y su arquitectura bien conservada”.

Sin embargo, reconoció que falta parte de la obra de Rivera, de Angelina Beloff y Kahlo, “que sabemos que está en Houston, pero debería regresar para la reapertura del museo en el marco del Mundial… pero todo ha sido off the record y yo creo que a estas alturas el comité técnico y los directivos del MDO ya debieron informar con más claridad sobre el futuro. Además, no entiendo si esta propuesta es sólo para la Semana del Arte o si será permanente, con artistas invitados”.

Malvido explicó que el MDO está recibiendo visitas especiales como parte de la Semana del Arte, mientras que a los integrantes de colectivo les han negado el acceso. “Yo creo que hubiera sido muy inteligente invitarlos y darles una visita guiada”, concluyó.

*mcam