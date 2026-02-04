Teatro Milán: Ponen en escena una fábula de detectives

Ideada como una fábula de detectives que apuesta por la curiosidad y la imaginación, la obra de teatro El misterioso caso de las sombras, del dramaturgo Juan Cabello, volverá a escena en el Teatro Milán, del 15 de febrero al 7 junio.

Este montaje, detalló Cabello, está enfocado en la adolescencia; aunque también puede conmover al público adulto, “porque habla sobre las implicaciones de crecer en varios aspectos de la vida”. Y se centra en Mikel, un joven con gran fascinación por las historias de terror y detectives.

La historia da un giro cuando Mikel descubre una sombra misteriosa que irrumpe en su casa por las noches. Así que, acompañado de su perro Filete y con la ayuda de Sherlock Holmes, buscará resolver ese misterio que lo llevará a descubrir que, para enfrentar a las sombras será necesario mirar aquello que más le duele ver.

Para Cabello, “esta obra habla de los cambios que enfrenta el protagonista, quien vive rodeado de libros, historias y encuentra en esta figura detectivesca a un aliado que lo ayudará a descubrir el sentido de lo que está ocurriendo; aunque el Sherlock es una suerte de figura paterna que lo ayudará a encontrarle forma a su mundo”.

Premiada como la Mejor Obra para Jóvenes Audiencias, tanto por la Asociación Nacional de Críticos y Periodistas de Teatro como en los Premios Metropolitanos de Teatro, El misterioso caso de las sombras “retrata a un gran porcentaje de las familias mexicanas, no sólo por el carácter de los personajes que el elenco interpreta con gracia y profundidad, sino porque cada personaje libra una batalla interior, en medio de una atmósfera festiva”, expuso.

Producida por Nocturno Teatro, la pieza contará con actores como Amanda Farah, Fernando Canek, Vaita Sosa y Alejandra Chacón; el diseño escenográfico y la iluminación de Mauricio Ascencio, el diseño sonoro de Fernando Sisniega y el vestuario de Lissete Barrios.

*mcam