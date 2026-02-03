Artistas reflejan realidad de Medio Oriente

DOHA.— La primera edición de Art Basel Qatar no rehúye el contexto actual de la región MENASA (Oriente Medio, Norte de África y Asia Meridional).

La feria artística muestra al público obras con la perspectiva cultural de la zona del Golfo Pérsico, incluso abordando el conflicto bélico entre Palestina e Israel, como en Fractured Moment (2025) del artista pakistaní Rashid Rana, que presenta una serie de imágenes estáticas de los bombardeos nocturnos en Gaza.

Un visitante observa una obra fotográfica de gran formato durante la primera edición de Art Basel Qatar, que reúne artistas de la región MENASA y figuras internacionales en Doha. Ximena Mejía

Art Basel Qatar se apartó del modelo tradicional de stands para ofrecer una exposición de formato abierto, donde confluyen artistas de esta zona, ya no lejana al occidente, y la presencia de artistas mexicanos como Gabriel Orozco (1962) con la galería kurimanzutto, y Abraham Cruzvillegas, quien presenta la instalación Untitled Pending Self Portrait Looking For Pearls On A Phone Call (with some pink and green secrets) en el pasaje de Sikkat Al Maiz, en la zona de Barahat.

La feria, que se realiza en el M7 y el Doha Design District, en Msheireb Downtown Doha, exhibe también obras de artistas internacionales como Pablo Picasso (1881-1973) y Jean-Michel Basquiat (1960-1988), además de piezas de Mohamed Monaiseer a través de la galería Gypsum, la brasileña Solange Pessoa, Sophia Al-Maria, Olga de Amaral, Ali Banisadr, Georg Baselitz, Christo y Marlene Dumas.

Vista de la muestra de Gabriel Orozco presentada por la galería kurimanzutto durante la primera edición de Art Basel Qatar, en Doha. Ximena Mejía

La edición inaugural de Art Basel Qatar reúne a 87 expositores internacionales que presentan la obra de 84 artistas, de los cuales más de la mitad provienen de la región MENASA.

México conquista el desierto: Gabriel Orozco y kurimanzutto brillan en Art Basel Qatar

En el marco del año dual entre México y Qatar, la galería kurimanzutto llegó a Doha con una premisa clara: el arte mexicano no conoce fronteras.

En conversación con Excélsior, Mónica Manzutto, cofundadora de la galería, explicó que con la presentación de piezas de Gabriel Orozco (1962) se buscó mostrar un “cuerpo de obra” que conecte la naturaleza y la geometría, reflejando la evolución de su práctica.

Desde que abrimos la galería, una parte importante fue justamente borrar un poco la línea entre lo local y lo internacional y poder permear; que sea una relación porosa. Realmente sí representamos a México, obviamente, y al mismo tiempo podemos movernos y entrar en diálogo con muchos tipos de escenas y situaciones que se desarrollan en el mundo del arte”, reflexionó.

