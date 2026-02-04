Funciones especiales evitan cierre definitivo del Foro Teatral Área 51

El Foro Teatral Área 51 atraviesa una de las crisis más severas desde su fundación. Tras un año de incrementos en los costos operativos y la ausencia de apoyos institucionales suficientes, el espacio independiente se ha visto obligado a recurrir a funciones especiales y actividades de recaudación para sostener su operación mínima y evitar el cierre definitivo.

Como parte de estas acciones, el foro presenta la obra Esto es Disney World, una puesta en escena contemporánea que reflexiona sobre la desconexión humana, la violencia en las relaciones y la saturación tecnológica.

Todas las funciones serán a beneficio del foro, con el objetivo de reunir fondos para cubrir gastos básicos y nóminas del equipo que lo mantiene vivo.

Es muy complejo sostener un foro independiente y autosustentable. Llevamos alrededor de un año en crisis y los costos son demasiado altos para cubrirlos entre las seis personas que integramos el equipo”, explicó Ana Lucía Ramírez, una de las integrantes.

A pesar de haber solicitado apoyos al gobierno estatal, municipal e instituciones culturales, la respuesta, dicen, ha sido mínima o inexistente. “Lo que recibimos es silencio. Ni siquiera hay un reconocimiento verbal o personal. La cultura la estamos sosteniendo los ciudadanos y no las instituciones”.

Ante la precariedad, la comunidad artística y el público han respondido con solidaridad: boteos, rifas, donativos y funciones en las que los artistas renuncian a su pago para destinarlo íntegramente al sostenimiento del espacio. “Estamos tratando de sacar adelante al menos este semestre. El apoyo del gremio ha sido enorme”, expresaron.

Esto es Disney World se ofrece funciones del sábado al miércoles, con boletos en preventa de 100 pesos y entrada general de 150 pesos.

*mcam