Reconocen el legado de Margarita Maza Parada como embajadora histórica

El gobierno federal publicó ayer un decreto en el Diario Oficial de la Federación, en el que reconoció a Margarita Maza Parada como la primera Embajadora Histórica de la República Mexicana por los servicios prestados a la patria ante el gobierno de los Estados Unidos en 1866.

La publicación partió de la unión con Benito Juárez, el 31 de julio de 1843, y destacó que ella “no dudó en ningún momento en apoyar la causa liberal”, pese a que en octubre de 1864 debió trasladarse con su familia a EU.

Expuso que “las penurias y dolorosos trances vividos por Margarita Maza en el exilio, sobre todo con el fallecimiento de sus hijos, en diciembre de 1864 y agosto de 1865, hicieron más duro su destierro”.

Sin embargo, fue reconocida en EU como “la primera diplomática mexicana”, luego de cumplir con una misión encargada por el propio Juárez, el 18 de marzo de 1866, a la cual acudió a Washington junto con sus hijas donde visitó al ministro de la Legación Mexicana, Matías Romero.

Esto propició que, una vez recuperado el territorio de la República y luego del fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo, la familia Juárez regresara a México, ante lo cual el presidente Johnson, reconoció a Margarita Maza como la primera diplomática mexicana y amiga del gobierno del país vecino, y puso a su disposición, de su familia y acompañantes, el buque de guerra Wilderness, que zarpó el 10 de julio de 1867 del puerto de Nueva Orleans y atracó en Veracruz el 14 de julio del mismo año, siendo objeto de una espontánea y calurosa bienvenida”.

¿Quién fue Margarita Maza Parada?

Margarita Maza Parada (1926-1871) fue una mexicana que supo vivir su momento histórico y no se limitó a ser la esposa de Benito Juárez. Y, pese a la escasez de fuentes, se ha descifrado su participación política, que fue clave en el destino de México, como lo muestran sus cartas y su manejo político durante su exilio en Estados Unidos.

Por ello, su figura fue revalorada, por lo que el gobierno federal declaró, en diciembre de 2025, al 2026 como el Año Margarita Maza Parada

El 31 de julio de 1843, Margarita y don Benito contrajeron nupcias, él con 37 años y ella con 17, en el templo de San Felipe Neri, Oaxaca, y todo cambió.

Una vez juntos, Margarita se vio envuelta en las circunstancias de la época, como cuando Juárez fue detenido en la Villa de Etla (en 1853), por órdenes del gobernador Ignacio Martínez Pinillos y expulsado de Oaxaca. Fue trasladado al puerto de Veracruz, perseguido por Antonio López de Santa Anna, hasta ser expulsado del país y llegar a Nueva Orleans.

Margarita huyó con sus hijos, puso una tienda y tejió ropa para ganar dinero, del que envió una parte a Juárez en el extranjero.

Cuando triunfa la Revolución de Ayutla, don Benito colabora con el gobierno de Juan Álvarez, como ministro de Justicia, y entonces comienza su carrera política a nivel nacional, y doña Margarita desempeñó un lugar especial.

Un momento clave de Margarita, en la Intervención Francesa, al organizar las juntas patrióticas de mujeres para obtener recursos para los hospitales, donde ella llamó a la resistencia de la República.

*mcam