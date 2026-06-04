Reabrirán museos en El Tajín y el Fuerte de San Juan de Ulúa

El Museo de Sitio de El Tajín y el Museo Fuerte de San Juan de Ulúa, en Veracruz, se alistan para su reapertura durante el mes de junio, luego de una inversión de 6.6 millones de pesos destinada a optimizar sus espacios y áreas de servicio, así como actualizar su discurso, para el disfrute de las y los visitantes, informó el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Claudia Curiel, secretaria de Cultura, destacó que las obras son parte de las políticas de renovación y conservación de los recintos patrimoniales.

Con esta inversión, fortalecemos dos espacios emblemáticos para la memoria de México: El Tajín, una de las grandes ciudades mesoamericanas de la costa del Golfo, y San Juan de Ulúa, testigo de procesos centrales de nuestra historia. Reabrir estos museos significa conservar el patrimonio, renovar sus formas de relato y acercar al público a nuevas lecturas sobre nuestra identidad, desde la arqueología, la historia y la vida cultural de Veracruz”, señaló.

Respecto al Museo Fuerte de San Juan de Ulúa, Molina Herbert informó que hubo una inversión de 1.5 millones de pesos, presupuesto que se concetró en los trabajos en la Casa del Gobernador, que estuvo cerrada durante dos años.

El Museo de Sitio de El Tajín estuvo cerrado por más de dos años Foto: Cortesía INAH

En este espacio se presentarán Las joyas del pescador, así llamadas tras el hallazgo de 42 piezas en el Río Medio hace más de medio siglo.