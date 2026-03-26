¿Quién fue Chepita, la esposa de Jaime Sabines y musa detrás de sus cartas más íntimas?

Hablar de Jaime Sabines es, inevitablemente, hablar de una figura clave en su vida: Josefa Rodríguez Zebadúa, mejor conocida como Chepita. Más allá del vínculo sentimental, fue su compañera de vida, su confidente y una presencia constante en la construcción de una de las voces más queridas de la poesía en español.

Su historia no solo se cuenta desde la biografía, sino también desde la literatura. En ella conviven el amor, la distancia, la cotidianidad y una intimidad que quedó registrada en cartas que hoy permiten asomarse al lado más humano del poeta.

Quién fue Josefa Rodríguez Zebadúa, el gran amor de Jaime Sabines Foto: escritosdelcielo

Chepita, el gran amor en la vida de Jaime Sabines

Jaime Sabines y Chepita se conocieron desde niños, pero su historia de amor tomó forma años después, durante la juventud. Como muchas relaciones de la época, la distancia marcó varios momentos de su noviazgo, especialmente cuando él se trasladó a la CDMX para continuar sus estudios.

Fue en esos periodos separados cuando las cartas se convirtieron en el puente entre ambos. A través de ellas, Sabines no solo expresaba amor, también dejaba ver sus dudas, su deseo, su nostalgia y su forma única de mirar el mundo.

En una de esas cartas, el poeta escribió:

“Quisiera estar junto a ti, para decir sobre tu oído: te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, y repetirlo constantemente, infinitamente, hasta que te cansaras tú de oírlo pero no yo de pronunciarlo. ¿Cómo marcártelo en un brazo? ¿Cómo sellártelo en la frente? ¿Cómo grabártelo en el corazón?”.

Quién fue Josefa Rodríguez Zebadúa, el gran amor de Jaime Sabines Foto: escritosdelcielo

"Cartas a Chepita": El libro que reveló al Sabines más íntimo

Gran parte de esta relación quedó plasmada en el libro Los amorosos: Cartas a Chepita, publicado de manera póstuma. Esta obra reúne la correspondencia que Sabines escribió a Chepita desde 1947, cuando apenas era un joven de 21 años.

Las cartas, resguardadas durante años por la familia, muestran un amor construido entre ciudades, principalmente entre Chiapas y la Ciudad de México, y sostenido por palabras.

Quién fue Josefa Rodríguez Zebadúa, el gran amor de Jaime Sabines Foto Jaimes Sabines / Página de Facebook

Una vida entre versos y la cotidianeidad: El matrimonio Sabines-Rodríguez

El 21 de mayo de 1953, Jaime Sabines se casó con Chepita, su novia desde la preparatoria. A partir de entonces, compartieron una vida en común que combinó la rutina diaria con la creación literaria.

Juntos tuvieron cuatro hijos: Julio, Julieta, Judith y Jazmín, siguiendo la tradición familiar de nombres que comienzan con “J”.

Durante esta etapa, Sabines no solo escribía, también trabajaba fuera del ámbito literario. Se hizo cargo de una tienda de telas y más tarde colaboró en una fábrica junto a su hermano.

En medio de esa vida cotidiana, la figura de Chepita fue descrita como un sostén constante: el hogar, la estabilidad y una fuente silenciosa que acompañó su proceso creativo.

Quién fue Josefa Rodríguez Zebadúa, el gran amor de Jaime Sabines

El último adiós a Josefa Rodríguez Zebadúa y su legado eterno

Chepita no solo fue la esposa de Jaime Sabines, también fue quien decidió, años después, compartir con el público las cartas que el poeta le escribió en su juventud.

Gracias a esa decisión, hoy es posible reconstruir una historia de amor que va más allá del mito literario y que muestra a Sabines en su faceta más íntima.

Aunque Josefa Rodríguez Zebadúa falleció el 29 de marzo de 2020, su presencia no se ha desvanecido. Hoy, cada vez que alguien abre un libro de Sabines, Chepita vuelve a nacer entre líneas, recordándonos que detrás de un gran poeta, siempre hubo un amor real que lo sostuvo todo.