¿Cuántos hijos tuvo Jaime Sabines? Esto se sabe de la familia del poeta de “Los amorosos”

El poeta mexicano Jaime Sabines dejó una huella profunda en la literatura con versos que hablan del amor, la vida cotidiana y la soledad. Además de su carrera literaria, también participó en la vida política de México.

Pero más allá de sus poemas, muchas personas se preguntan sobre su vida personal: ¿quiénes son los hijos de Jaime Sabines y quién fue la mujer que inspiró gran parte de su obra? Aquí te contamos más sobre la historia familiar del autor chiapaneco.

¿Quién fue Jaime Sabines?

Jaime Sabines nació el 25 de marzo de 1926 en Tuxtla Gutiérrez, en el estado de Chiapas. Su padre era de origen libanés y emigró con su familia primero a Cuba y posteriormente a México en 1916.

En su juventud inició la carrera de Medicina, pero su pasión por la literatura lo llevó a abandonarla para estudiar en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Con el tiempo se convirtió en uno de los poetas más leídos y queridos de México, gracias a poemas que conectan con las emociones cotidianas. Entre sus textos más conocidos destacan:

Los amorosos

Los amorosos Te quiero a las diez de la mañana

Me dueles

No es que muera de amor

La luna

¿Quiénes son los hijos de Jaime Sabines? Foto: Canva

El poeta falleció el 19 de marzo de 1999 en la Ciudad de México, a los 72 años, pero su obra continúa vigente entre lectores de distintas generaciones.

¿Quién fue Chepita para Jaime Sabines?

Jaime Sabines se casó con Josefa Rodríguez Zebadúa, conocida cariñosamente como “Chepita”, el 21 de mayo de 1953.

La historia de amor entre ambos comenzó desde la infancia, ya que se conocían desde que eran niños. Con el paso de los años su amistad se transformó en una relación sentimental que terminó en matrimonio.

Chepita fue considerada el gran amor del poeta, y la pareja compartió más de 40 años de matrimonio, una relación que también inspiró varios de los versos más íntimos de Sabines.

¿Quiénes son los hijos de Jaime Sabines? Foto: Canva

¿Cuántos hijos tuvo Jaime Sabines?

Jaime Sabines y Josefa Rodríguez Zebadúa tuvieron cuatro hijos: dos hombres y dos mujeres. Una curiosidad es que todos sus nombres comienzan con la letra “J”, una elección personal del poeta.

Entre ellos están:

Julio

Julio Judith

Julieta

Jazmín

A lo largo de los años, la familia Sabines ha mantenido un perfil discreto, alejado de los reflectores y la vida pública.

Premios a Jaime Sabines

Gracias a su gran trayectoria literaria, Jaime Sabines recibió importantes reconocimientos en México:

1959: Premio Literario del Gobierno del Estado de Chiapas

1959: Premio Literario del Gobierno del Estado de Chiapas 1973: Premio Xavier Villaurrutia

1983: Premio Nacional de Ciencias y Artes

1994: Medalla Belisario Domínguez

¿Quiénes son los hijos de Jaime Sabines? Foto: Canva

Hoy en día es recordado como uno de los poetas más populares de la literatura hispanoamericana, cuyas obras siguen conmoviendo por su manera directa y profunda de hablar sobre el amor, la soledad y la vida cotidiana.