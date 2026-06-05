La historia de Santo Tomás de Aquino, el patrono de estudiantes y maestros

Santo Tomás de Aquino es considerado uno de los teólogos más importantes de la historia de la Iglesia católica. Su legado trascendió siglos gracias a su capacidad para armonizar la fe y la razón, una tarea que marcó profundamente el pensamiento cristiano.

Por la profundidad de sus enseñanzas y su amor a Dios, es recordado por millones de creyentes alrededor del mundo. Además, fue canonizado por el papa Juan XXII y reconocido como Doctor de la Iglesia. Aquí te contamos quién fue, cuándo se celebra su festividad y qué suelen pedirle sus devotos.

¿Quién es Santo Tomás de Aquino?

Santo Tomás de Aquino nació en 1225 en Roccasecca, una localidad perteneciente al condado de Aquino, en Italia. Desde joven decidió ingresar a la Orden de Predicadores para convertirse en fraile dominico, una decisión que tomó pese a que su familia tenía otros planes para su futuro.

De acuerdo con Vatican News, tuvo como maestro a San Alberto Magno, uno de los pensadores más influyentes de su época. Más tarde se trasladó a París, donde impartió clases en la universidad y desarrolló gran parte de su trabajo intelectual.

Es autor de la Summa Theologiae, una de las obras más importantes de la teología y la filosofía católica. En ella reunió sus reflexiones sobre la fe, la moral y la existencia de Dios, convirtiéndose en un referente para generaciones de estudiosos.

Entre sus aportaciones más conocidas destacan las Cinco Vías, argumentos filosóficos con los que buscó demostrar racionalmente la existencia de Dios, estableciendo un puente entre la razón humana y la fe cristiana.

Santo Tomás de Aquino falleció en 1274, a los 49 años. Posteriormente, sus restos fueron trasladados al convento dominico de los Jacobinos, en Toulouse, Francia.

¿Qué día se festeja a Santo Tomás de Aquino?

La festividad de Santo Tomás de Aquino se celebra cada año el 28 de enero. Esta fecha conmemora el traslado de sus restos mortales a Toulouse, ciudad donde actualmente reposan.

Debido a que es considerado patrono de estudiantes, profesores, universidades y centros educativos católicos, muchas instituciones realizan actividades especiales en su honor, como misas, ceremonias académicas y procesiones.

¿Quién es Santo Tomás de Aquino y qué se le pide? Foto: Canva

¿Qué se le puede pedir a Santo Tomás de Aquino?

Los fieles suelen acudir a Santo Tomás de Aquino para pedir sabiduría, entendimiento y claridad mental. Su figura está estrechamente relacionada con el conocimiento, el estudio y la búsqueda de la verdad.

Muchas personas le encomiendan decisiones importantes, exámenes, proyectos académicos o momentos de incertidumbre, con la esperanza de encontrar orientación y discernimiento para enfrentar los desafíos de la vida.

También se le pide ayuda para comprender mejor la fe y fortalecer la capacidad de reflexionar sobre las situaciones difíciles con serenidad y prudencia.

¿Quién es Santo Tomás de Aquino y qué se le pide? Foto: Canva

¿Cuál fue la frase célebre de Santo Tomás de Aquino?

A lo largo de su obra, Santo Tomás de Aquino dejó reflexiones que continúan inspirando a creyentes y estudiosos por igual. Algunas de sus frases más conocidas son:

"La esencia del amor es hacerse amigo de Dios, en tanto que Él es feliz y la fuente de la felicidad".

"La esencia del amor es hacerse amigo de Dios, en tanto que Él es feliz y la fuente de la felicidad". "El amor divino, sin comparación, es fuerza de unión, pues quiere el bien para los demás".

"El bien puede existir sin el mal, mientras que el mal no puede existir sin el bien".

"El alma se conoce por sus actos".

¿Quién es Santo Tomás de Aquino y qué se le pide? Foto: Canva

Su pensamiento continúa siendo una referencia para quienes buscan comprender la relación entre la fe y la razón. Por ello, miles de creyentes recurren a su intercesión para pedir claridad, sabiduría y fortaleza al momento de tomar decisiones importantes.