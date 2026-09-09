Firmando con su propia sangre el juramento de ser «esclavo de los esclavos para siempre», la figura emblemática que encabeza el santoral de hoy viernes 9 de septiembre es San Pedro Claver.

Este abnegado misionero jesuita dedicó más de cuatro décadas de su vida a aliviar el dolor de los más desamparados. Su incansable labor apostólica y de caridad humana se halla registrada oficialmente en el Martirologio Romano, reafirmando su patronazgo sobre las misiones entre los pueblos afrodescendientes y la defensa de los derechos humanos.

Qué santo se celebra hoy 9 de septiembre: San Pedro Claver, patrón de los oprimidos Canva

¿Qué santo se celebra hoy viernes 9 de septiembre?

Hoy viernes 9 de septiembre la Iglesia conmemora la festividad de San Pedro Claver, presbítero jesuita nacido en Verdú, España, y conocido como el apóstol de los oprimidos. Entregó su vida al servicio de los desamparados en Cartagena de Indias.

Durante el siglo XVII, convirtió el puerto colombiano en un refugio de dignidad, alimentando, curando y bautizando a más de 300,000 personas en extrema vulnerabilidad. Su testimonio sigue siendo un referente universal de justicia, compasión incondicional y entrega fraterna hacia quienes sufren discriminación o abandono.

Qué santo se celebra hoy 9 de septiembre: San Pedro Claver, patrón de los oprimidos Canva

¿Por qué acudir al patrocinio de San Pedro Claver en este día de la semana?

Se invoca la intercesión de San Pedro Claver porque es el patrono protector ante situaciones de opresión, discriminación social y aflicciones físicas o espirituales severas.

Su devoción atrae consuelo a quienes padecen injusticias laborales o marginación. Acudir a su auxilio permite encontrar fortaleza moral en momentos de profunda impotencia o desamparo.

Su vida demuestra que la verdadera caridad sana el alma y restaura la esperanza.Por ello, los fieles recurren a su figura en busca de paz interior, valentía para superar barreras y protección para los familiares que sufren condiciones deplorables.

Qué santo se celebra hoy 9 de septiembre: San Pedro Claver, patrón de los oprimidos Canva

¿Cómo pedir auxilio a San Pedro Claver con su oración de intercesión?

Para solicitar la poderosa ayuda de San Pedro Claver, debes aproximarte con fe sincera y elevar la siguiente plegaria, encendiendo de preferencia una vela blanca como símbolo de luz.

Oración de protección a San Pedro Claver

Oh Dios, que fortaleciste a San Pedro Claver con un amor admirable hacia los más necesitados, concede por su intercesión que busquemos la verdadera justicia y amemos a nuestros semejantes con corazón puro. Tú que fuiste consuelo de los afligidos, alcanza para mí la gracia que hoy con humildade te imploro. Amén."

Se recomienda rezar tres Padrenuestros y un Gloria para sellar la petición con devoción y paz interior.

Qué santo se celebra hoy 9 de septiembre: San Pedro Claver, patrón de los oprimidos Canva

Santoral de hoy viernes 9 de septiembre: otros santos y conmemoraciones de la jornada

Junto al gran apóstol de los oprimidos, el santoral litúrgico conmemora a las siguientes figuras santas de la historia cristiana:

San Jacinto de Sabina , mártir de la Iglesia primitiva.

, mártir de la Iglesia primitiva. San Ciarano de Clonmacnoise , abad y fundador monástico en Irlanda .

San Gorgonio de Roma , mártir sacrificado por su fe .

San Severiano de Neoptólemo , soldado y valiente mártir .

Beato Federico Ozanam, laico insigne y cofundador de las Conferencias de San Vicente de Paúl .

Recurrir al ejemplo de caridad de los santos nos impulsa a vivir con mayor empatía y coraje frente a las adversidades. Deposita tus intenciones en San Pedro Claver antes de renovar tu fe en las conmemoraciones del santoral de mañana.