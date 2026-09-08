Falta de apoyo y cultura en municipios de Veracruz: artistas exigen cambios a la ley

El proceso de mesas de trabajo impulsado por la comunidad artística de Xalapa y articulado en la iniciativa ciudadana Espiral de las Artes diagnosticó que la política cultural de Veracruz opera con centralización, precariedad laboral, falta de infraestructura municipal y nula aplicación efectiva de la Ley de Cultura vigente desde hace una década.

Estela Lucio, artista y coreógrafa; Gabriela Cruz, Gustavo Vera y Mario Ocádiz, integrantes del colectivo Espiral, explicaron que hay propuestas a partir de un diagnóstico sobre las condiciones actuales de la actividad artística y cultural en el estado, como parte de las mesas de trabajo que se llevaron a cabo.

Propuestas de la comunidad artística para una nueva legislación en Veracruz

Temas como la creación y producción artística, formación de públicos, la educación y profesionalización, infraestructura cultural, la participación de artistas independientes, vinculación entre instituciones públicas y privadas, el financiamiento y la participación empresarial, así como la proyección nacional e internacional de los creadores veracruzanos, es parte de lo que han expuesto a las autoridades estatales, de cara a una nueva legislación.

Centralización en Xalapa y falta de seguridad social para creadores

El análisis señala que la programación cultural del estado continúa concentrada en Xalapa, mientras municipios del interior —Orizaba, Chicontepec, y Minatitlán, entre otros— carecen de infraestructura para generar proyectos propios.

Aunque la Ley de Cultura establece lineamientos para la descentralización, no existe uniformidad en criterios, contrataciones ni mecanismos de operación municipal.

Expusieron que artistas y gestores culturales no cuentan con seguridad social, esquemas de cotización ni plataformas de apoyo económico.