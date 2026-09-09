Antoine d’Agata lleva a Fotoseptiembre su visión sobre la masacre y el genocidio

La relación que existe entre religión y genocidio es una de las preocupaciones del fotógrafo francés Antoine d’Agata (Marsella, 1961), quien trae a México la serie De la separación al asesinato, que forma parte de la exposición Miradas de la fotografía contemporánea francesa dentro de Fotoseptiembre 2026, que abrirá hoy en el Centro de la Imagen.

Su serie, con cerca de mil fotografías, podría visualizarse como una suerte de mural o rompecabezas que integra cientos de escenas en miniatura, captadas con cámara térmica, en lugares afectados por la violencia en Francia, Polonia, Turquía, Líbano, Cisjordania, Israel y Palestina para explorar el tema de la guerra desde una perspectiva distinta.

Con estas fotografías trato de entender la idea de la masacre, el genocidio y la aniquilación total del otro. Sin embargo, me parece que no tengo mucho que enseñar al espectador, sólo presentar una experiencia física, mental y emocional al atravesar estos lugares, para entender y dar al espectador una visión, aunque sea restringida, y ponerlo frente a sus propias preguntas y responsabilidades”, comentó Antoine d’Agata a Excélsior.

Para Antoine d’Agata —uno de los fotógrafos más importantes de Francia y reconocido por explorar los límites humanos, a partir del tabú, las adicciones y la violencia—, “esta serie no busca documentar, sino entender y sentir lo invisible, ante la necesidad de crear algo que tiene más que ver con el imaginario ante lo monstruoso que ocurre en el mundo”.

La exposición "Miradas de la fotografía contemporánea francesa" se presenta desde hoy en el Centro de la Imagen. Foto: Cortesía Fotoseptiembre

Y destacó que con este concepto de collage y de colorido uniforme busca alejarse de las imágenes particulares, sino más bien

dar una visión más global, abstracta, misteriosa o compleja, lo cual no permite que el espectador se refugie en algo concreto”.

La muestra, realizada como parte de las actividades culturales para celebrar el Bicentenario de las relaciones diplomáticas entre Francia y México, fue curada por Niccolò Hébel e incluye obra de 12 artistas, muchos de los cuales utilizan nuevas tecnologías y de experimentación técnica.

Destacan Harry Gruyaert, pionero de la fotografía europea en color; Olivier Culmann, que indaga las tensiones entre libertad y condicionamiento; Claudine Doury, quien documenta el paso de la infancia a la edad adulta; Noémie Goudal, quien hace un recorrido entre culturas, medios y soportes y Mahé Elipe, con especial interés en historias protagonizadas por mujeres, entre otros más.

Finalmente, la directora del Centro de la Imagen, Livier Jara García, destacó que en esta edición de Fotoseptiembre se partió de una pregunta inicial: ¿cómo habitamos el mundo y cómo nos relacionamos con las otras formas de vida con las que lo compartimos? Y a partir de esto se le dio forma al programa invitado con fotógrafos de Francia y Michoacán.