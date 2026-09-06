El santoral conmemora este domingo 6 de septiembre la entrega y fidelidad de San Donaciano y San Cleto, mártires del siglo V que desafiaron la persecución en el norte de África para mantener viva la fe.

En tiempos de prueba extrema, la vida de estos testigos demuestra cómo la firmeza espiritual puede sostener el alma frente a las adversidades más oscuras.

La validez histórica de esta celebración está respaldada por fuentes oficiales que catalogan a estos mártires como símbolos de resistencia cristiana frente al dominio arriano del rey Vándalo Hunerico.

Qué santo se celebra hoy 6 de septiembre: San Donaciano y San Cleto para superar pruebas complejas Canva

¿Qué santo se celebra hoy domingo 6 de septiembre?

Hoy domingo 6 de septiembre la Iglesia Católica celebra principalmente a los santos mártires Cleto y Donaciano, obispos africanos del siglo V condenados al exilio y al martirio por defender la divinidad de Jesucristo.

Junto a ellos, la tradición también recuerda a San Gondulfo, obispo del siglo IX reconocido por su labor pastoral y de pacificación, así como al profeta Hageo, figura del Antiguo Testamento que impulsó la reconstrucción del Templo de Jerusalén.

Estos testimonios convergen en un punto central: la capacidad de mantener el propósito y la integridad en medio de las crisis comunitarias o personales.

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¿Cómo pedir el auxilio y la intercesión de los santos del 6 de septiembre?

Para solicitar la intercesión de los santos de este domingo 6 de septiembre, se debe elevar una oración centrada en la fortaleza espiritual, la paciencia ante la injusticia y la claridad para superar pruebas complejas.

La devoción a estos mártires y confesores no busca fórmulas mágicas, sino alineación espiritual y valentía para afrontar los momentos de incertidumbre. La tradición sugiere acompañar la plegaria con un momento de silencio y un acto de caridad.

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Oración de protección y fortaleza espiritual

Dios todopoderoso, que concediste a los santos mártires Donaciano y Cleto la gracia de permanecer firmes ante la adversidad, concédeme por su intercesión la fuerza para no desfallecer ante mis dificultades actuales. Llena mi corazón de serenidad, protege mi hogar de toda división y guía mis pasos con tu luz perpetua. Amén."

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Lista completa del santoral del domingo 6 de septiembre

El santoral de hoy domingo 6 de septiembre incluye a otros venerados santos y beatos registrados en la liturgia católica:

San Cleto y San Donaciano: Obispos y mártires del siglo V.

Obispos y mártires del siglo V. San Gondulfo (Gondulfo de Metz) : Obispo del siglo IX destacado por su celo pastoral.

: Obispo del siglo IX destacado por su celo pastoral. San Hageo: Profeta del Antiguo Testamento.

Profeta del Antiguo Testamento. San Eleuterio: Abad benedictino famoso por su humildad.

Abad benedictino famoso por su humildad. San Magno de Füssen: Misionero y apóstol de la región de Algovia.

Misionero y apóstol de la región de Algovia. Beato Beltrán de Garrigues: Uno de los primeros compañeros de San Domingo de Guzmán.

Recurrir al ejemplo de los hombres y mujeres que nos precedieron en la fe ayuda a mirar los desafíos diarios con renovada perspectiva. Que la valentía de los mártires de esta jornada sirva como escudo y guía para tus decisiones presentes, antes de dar paso a las memorables conmemoraciones de la liturgia de mañana.