Kiran Desai: El amor no basta contra la soledad

QUERÉTARO, Qro.– Una historia en la que el amor no está por encima de todo, como se espera en una relación de pareja; en la que este sentimiento no logra sobrevivir a conceptos como raza, religión y diferencias de clase. Pero, sobre todo, no sale ileso ante la soledad.

Tras 20 años de silencio literario, la escritora india Kiran Desai (1971), quien ganó el Premio Man Booker 2006 por El legado de la pérdida, la más joven en alzarse con este famoso galardón, acaba de publicar La soledad de Sonia y Sunny (Salamandra), a la que considera su novela más íntima y ambiciosa.

Además de la historia amorosa, la narradora aborda temas como la identidad, las costumbres, los micro racismos cotidianos y la migración. Y establece una conexión entre India y México, país al que Desai visita desde hace 25 años y en cuyas playas –Jalisco, Oaxaca y Colima– escribió la mayor parte de los capítulos.

La autora escribió este libro en varias playas de México. Foto: Especial.

Quise rastrear las ideas que se tienen sobre la soledad en India, donde es una palabra que evoca fortaleza, y en México, donde es algo más profundo. Deseaba hablar del lado doloroso de la soledad, pero también de lo importante que puede ser”, detalla en entrevista.

“La razón por la que pensé en esto es porque crecí en India, donde nunca estás físicamente a solas. Ir a Estados Unidos a estudiar fue mi primera experiencia de estar sola.

“Lo interesante es que, cuando estás tan solo, en realidad tienes que convertirte en cien personas, porque debes hacer todo por tu cuenta: trabajar, ganar dinero, pagar tus cuentas, cuidarte cuando estás enfermo. Así que me interesaba explorar las culturas en las que pertenecer es más importante, y otras en las que ser un individuo es vital”, agrega.

Quien vive en Nueva York considera que

al igual que en India, en México nunca estás físicamente sola, tanto por la cultura como por la gente. Porque nuestra civilización es riquísima y antigua. Y también hay paralelismos en la historia colonial”, afirma.

La autora de la novela Alboroto en el guayabal confiesa que su nueva obra es bastante autobiográfica. “Estaba siguiendo las historias de mis abuelos, sus viajes entre India y Occidente para estudiar, trabajar, a lo largo de varias generaciones, para hablar de cómo se pierde el sentido de pertenencia”.

En su más reciente novela, la escritora aborda el tema de la soledad, la migración y el amor. Foto: Sergio Hernández/ Cortesía Hay Festival Querétaro.

La migración es otro de los temas centrales. “Salí de India para ir primero a Inglaterra, y luego a Estados Unidos. Vivo en Jackson Heights (NY), que es una mezcla de comunidades asiáticas e hispanas. Es un antiguo barrio colombiano, en el que residen personas de Paraguay, Uruguay, México, Bangladesh, India, Nepal, Tíbet. Así que escuchas español e hindi.

“Hablamos de migración masiva, pero el trabajo de un escritor es contar una sola historia. A menudo ésta contradice la narrativa nacional. Me interesaba hurgar en cómo cambian las ideas del amor y la soledad entre India y el mundo occidental; pero también cómo las grandes divisiones afectan la relación de una pareja”, indica.

Sobre el por qué del silencio de 20 años, dice que no puede explicarlo. “Me replegué en una gran soledad. Simplemente estaba creando un océano de historias, sin pensar en un libro. Pero venía a México a escribir mucho durante los inviernos. Al emigrar a EU, se abrió la puerta a Latinoamérica y a México.