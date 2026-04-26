Imagina dirigir una comunidad clandestina bajo la sombra de los emperadores más implacables de Roma.

Esa fue la proeza de los hombres que recordamos hoy: líderes que no solo gobernaron con la palabra, sino que sellaron su compromiso con la eternidad a través del sacrificio.

San Cleto y San Marcelino representan la columna vertebral de una fe que se forjó en las catacumbas, demostrando que ninguna estructura externa es más fuerte que una convicción interna.

La legitimidad de esta conmemoración se fundamenta en las crónicas de Vaticano y el Martirologio Romano, los cuales destacan a San Cleto como el tercer sucesor de San Pedro y a San Marcelino como el pontífice que guio a la Iglesia durante la Gran Persecución de Diocleciano.

Qué santo se celebra hoy 26 de abril: San Cleto y San Marcelino, los Papas que resistieron Canva

¿Quién es el santo que se celebra hoy 26 de abril?

El santoral de hoy conmemora a San Cleto (también conocido como Anacleto) y San Marcelino. Ambos fueron Papas y mártires que sacrificaron sus vidas por defender la unidad y la fe de la Iglesia católica en los primeros siglos.

San Cleto: El tercer sucesor de Pedro en el santoral de hoy

San Cleto gobernó la Iglesia aproximadamente entre los años 76 y 89. Es recordado por haber dividido Roma en distritos parroquiales y por construir una memoria o santuario sobre la tumba de San Pedro en la Colina Vaticana.

Su liderazgo fue fundamental para organizar a los primeros cristianos en una época donde ser creyente era sinónimo de sentencia de muerte. Su visión administrativa y su espíritu de servicio sentaron las bases de la estructura eclesiástica que conocemos actualmente.

Qué santo se celebra hoy 26 de abril: San Cleto y San Marcelino, los Papas que resistieron Canva

San Marcelino y la resistencia ante la persecución

San Marcelino fue Papa durante uno de los periodos más sangrientos para el cristianismo. Aunque algunos relatos antiguos debatían su firmeza, la historia lo reconoce como un mártir que murió junto a otros fieles bajo el mandato de Diocleciano en el 304.

Su figura nos enseña que incluso en los momentos de mayor presión social o política, la integridad personal es el valor más preciado. Su sepultura en la Vía Salaria se convirtió rápidamente en un lugar de veneración y esperanza.

Qué santo se celebra hoy 26 de abril: San Cleto y San Marcelino, los Papas que resistieron Canva

Cómo recibir ayuda de los santos del 26 de abril

Para recibir ayuda de San Cleto y San Marcelino, el fiel debe invocar su intercesión para obtener fortaleza en la toma de decisiones difíciles. Son patronos ideales para quienes enfrentan crisis de liderazgo o persecución injusta en su entorno.

La tradición sugiere que, al conectar con su legado, se recibe una gracia especial para mantener la calma en medio de la tormenta. Si te sientes abrumado por responsabilidades que parecen superarte, pide hoy la claridad mental de estos dos pilares de la fe.

Qué santo se celebra hoy 26 de abril: San Cleto y San Marcelino, los Papas que resistieron Canva

Otros santos que completan el santoral hoy

Además de los Papas mártires, hoy se recuerda a San Esteban de Moscú y San Basilio de Amasea. Estas figuras diversifican la riqueza espiritual de la jornada, ofreciendo ejemplos de evangelización y misticismo en distintas épocas y regiones

Oración a San Cleto y San Marcelino para la Fortaleza

Oh, santos mártires y pastores, que con vuestra sangre regasteis las semillas de la Iglesia primitiva. Os pido que intercedáis por mí en este día, para que mi voluntad no flaquee ante la adversidad. Dadme la sabiduría de Cleto para organizar mi vida y la valentía de Marcelino para ser fiel a mis principios. Amén."

Que el ejemplo de estos líderes antiguos te recuerde que tu voz tiene poder, incluso cuando parece que el mundo está en tu contra. Hoy, toma una decisión basada en tu verdad más profunda, sabiendo que la historia favorece a los valientes.