Noticias culturales hoy: la primavera en Corea y la vanguardia artística en Alemania

El mundo del arte y la cultura no se detiene, y las noticias culturales de hoy lo confirman: desde hallazgos arqueológicos que conectan con el pasado hasta experiencias inmersivas que mezclan tecnología y música, pasando por paisajes naturales que se vuelven protagonistas. Este recorrido reúne lo más relevante para que no pierdas de vista lo que está marcando la agenda cultural global.

Hallazgo arqueológico en España: descubren copa romana del siglo II en Soria

Un equipo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el Museo Arqueológico Nacional de España dio a conocer el hallazgo de una copa romana del siglo II, procedente del Muro de Adriano, el mayor conjunto arqueológico romano de Gran Bretaña. Este descubrimiento, que se encontró en Berlanga del Duero, en la provincia española de Soria, se dio a conocer en la revista Brittania.

Exhiben la Copa de Berlanga CORTESÍA CSIC

Festival de drones en Berlín: espectáculo de luces y música en vivo

Drones sincronizados proyectan patrones de luz en el cielo sobre los Jardines del Mundo durante un espectáculo de DroneArt, acompañados por un cuarteto de cuerdas en vivo, mientras hasta mil drones forman figuras en el firmamento nocturno.

Los espectáculos multisensoriales programados en este festival combinan tecnología, creatividad y movimiento en 60 minutos.

Jardines del Mundo durante un espectáculo de DroneArt DPA

Corea del Sur en primavera: el Festival de las Azaleas Reales llena de color Gunpo

El parque ecológico de Chomakgol, en la ciudad sudcoreana de Gunpo, realiza durante la última semana de abril el Festival Anual de las Azaleas Reales. Los organizadores del encuentro estiman que alrededor de 220 mil arbustos de azaleas florecen y llenan el paisaje de colores que van del malva al morado, mientras los visitantes pasean por los senderos disfrutando el espectáculo.

Festival Anual de las Azaleas Reales AFP

Exposición en Berlín explora las contradicciones históricas del siglo XX

La escultura Skulptur 23 (1923) del artista alemán Rudolf Belling se exhibe en la exposición Ruina y prisa, Berlín 1910-1930 en la Neue Nationalgalerie.

La exposición busca explorar Berlín durante dos décadas marcadas por la Primera Guerra Mundial y la República de Weimar, con el objetivo de visibilizar las contradicciones del pasado berlinés.

La escultura Skulptur 23 AFP

Las noticias culturales de hoy dejan claro algo: el arte no solo está en museos, también en el cielo, en la naturaleza y en los descubrimientos que siguen reescribiendo la historia. Mirar lo que pasa en distintos puntos del mundo es también una forma de entender cómo evolucionan nuestras formas de ver, crear y recordar.