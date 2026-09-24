El santoral venera este viernes 24 de septiembre la solemnidad de Nuestra Señora de la Merced, advocación mariana surgida en el siglo XIII para rescatar cautivos. Esta advocación representa la compasión divina ante las prisiones físicas, espirituales y emocionales que oprimen al ser humano en la actualidad.

La legitimidad histórica y litúrgica de esta conmemoración se encuentra inscrita oficialmente en el Martirologio Romano. Sus orígenes se remontan a la inspiración divina concedida a san Pedro Nolasco en 1218 para la fundación de la Orden de la Merced.

Qué santo se celebra hoy 24 de septiembre: Nuestra Señora de la Merced y su oración poderosa Canva

¿Qué santo se celebra hoy viernes 24 de septiembre en la Iglesia católica?

El santo que se celebra hoy viernes 24 de septiembre es Nuestra Señora de la Merced, acompañada por san Pacífico de San Severino, san Gerardo Sagredo y san Juan de Warneton. Esta fecha honra el rescate de las almas cautivas.

La advocación de la Merced —también llamada de la Redención o del Rescate— nació en Barcelona, España, durante una época de profundas incursiones y cautiverios. La Virgen María se apareció a san Pedro Nolasco, al rey Jaime I de Aragón y a san Raimundo de Peñafort para impulsar una obra celestial de liberación.

Los religiosos mercedarios no solo recaudaban fondos para pagar el rescate de los prisioneros, sino que realizaban un cuarto voto extraordinario: entregarse como rehenes si los fondos no alcanzaban para liberar a los cristianos cautivos.

Qué santo se celebra hoy 24 de septiembre: Nuestra Señora de la Merced y su oración poderosa Canva

¿Cómo pedir el auxilio e intercesión a Nuestra Señora de la Merced?

Para pedir el auxilio de la Virgen de la Merced se debe acudir a su intercesión con fe sincera, rezando el Santo Rosario o realizando una novena orientada a romper las cadenas del pecado, adicciones y ataduras espirituales.

La tradición católica enseña que la Virgen de la Merced escucha de forma especial las súplicas relativas a la libertad individual y familiar. Para realizar la solicitud de auxilio se sugiere:

Disponer un altar sencillo con una imagen de la Virgen vestida de blanco con el hábito mercedario. Encender una vela blanca como símbolo de la luz de Cristo que disipa las tinieblas de la opresión. Presentar la intención específica solicitando la liberación de prisiones materiales o del alma.

Qué santo se celebra hoy 24 de septiembre: Nuestra Señora de la Merced y su oración poderosa Canva

Oración de auxilio a Nuestra Señora de la Merced

¡Oh Santísima e Inmaculada Virgen de la Merced, Madre de Dios y consoladora de los afligidos! MIRA con compasión nuestras miserias y cadenas espirituales. Tú que fuiste constituida por tu Hijo como redentora de los cautivos, alcanza para nosotros la gracia de la libertad verdadera. Rompe los lazos del vicio, alivia la opresión de las enfermedades y protege a los necesitados. Amén."

Qué santo se celebra hoy 24 de septiembre: Nuestra Señora de la Merced y su oración poderosa Canva

¿Qué otros santos se conmemoran en el santoral hoy viernes 24 de septiembre?

Junto a la Virgen de la Merced, el santoral hoy viernes 24 de septiembre recuerda a san Pacífico de San Severino, san Gerardo Sagredo, san Juan de Warneton, san Antonio González y el beato Roberto de Salento.

El Martirologio Romano conmemora en esta misma jornada una lista rica en virtudes e historias de martirio que fortalecen la fe de la comunidad cristiana universal:

San Gerardo Sagredo: Obispo de Csanád y mártir, considerado el apóstol de Hungría.

Obispo de Csanád y mártir, considerado el apóstol de Hungría. San Pacífico de San Severino: Sacerdote franciscano conocido por sus dones de profecía y profunda paciencia ante la enfermedad.

Sacerdote franciscano conocido por sus dones de profecía y profunda paciencia ante la enfermedad. San Juan de Warneton: Obispo de Thérouanne que destacó por su reforma eclesiástica y defensa de la disciplina monástica.

Obispo de Thérouanne que destacó por su reforma eclesiástica y defensa de la disciplina monástica. San Rustico y san Fermín: Obispos que guiaron con celo pastoral a las primeras comunidades cristianas.

Obispos que guiaron con celo pastoral a las primeras comunidades cristianas. San Antonio González: Sacerdote dominico martirizado en Nagasaki, Japón.

El mensaje de la Virgen de la Merced mantiene vigencia al recordar que ningún ser humano debe ser esclavo del dolor, la desesperanza o las prisiones del egoísmo moderno. La misericordia divina actúa como un escudo protector ante las adicciones físicas o los cautiverios de la mente.

Acudir a la protección de María es dar un paso firme hacia la restauración de la paz interior antes de adentrarnos en las solemnidades del santoral de mañana, donde la Iglesia continuará guiando el caminar devocional de los fieles hacia la santidad cotidiana.