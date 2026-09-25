FILGem 2026: Inicia la Feria del Libro de Género y Feminismos en CDMX

“Sabemos que no existe un solo pensamiento feminista, porque los feminismos son diversos. Por ello, nuestro propósito es concentrar y abordar las teorías de género en toda su amplitud, incluso aquellas que no concuerden o se contradigan”, afirma Adriana Romero-Nieto (1982).

La escritora y editora define de esta manera el eje central que motiva la segunda edición de la Feria Internacional del Libro de Género y Feminismos (FILGem), que se inaugura hoy, a las 10:00 horas, en el foro Laguna México (Doctor Lucio 181, colonia Doctores).

La directora fundadora del encuentro, que se realizará hasta este domingo, explica que éste surgió “como un espacio necesario de convergencia de las diversas voces y posturas en torno a los feminismos, los estudios de género, la literatura escrita por mujeres, las perspectivas LGBTQ+ y temas afines, bajo un esquema de análisis informado y respeto”.

La traductora destaca que FILGem fue concebida como un espacio para reunir una producción editorial que se encuentra dispersa y así facilitar la búsqueda de una bibliografía especializada que promueva una opinión fundamentada sobre estos temas.

Más de 50 editoriales y 19 actividades culturales en Foro Laguna

Con una oferta de 19 actividades culturales, la feria reunirá a más de 50 sellos nacionales e internacionales, así como librerías; y el programa incluye presentaciones de libros, mesas de reflexión y foros artísticos.

Foros de reflexión: Derechos humanos, periodismo y agenda feminista en CDMX

“Es un espacio para el análisis de temas sociales sobre derechos humanos y políticas públicas de agenda feminista, como la lucha de las madres buscadoras, el derecho a la interrupción legal del embarazo, el periodismo con perspectiva de género y la prevención de la violencia hacia las mujeres”, añade la egresada de la Universidad Iberoamericana.

Para clausurar, se efectuará una lectura de poesía desde el feminismo y la diversidad, con poetas como Kyra Galván y Claudia Posadas.