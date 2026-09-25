Manejar imágenes religiosas quebradas o rotas con respeto evita desacralizar un objeto bendecido que ha servido como canal de fe en el hogar.

De acuerdo con las orientaciones del Código de Derecho Canónico, los objetos sagrados bendecidos pierden su bendición al destruirse gravemente y deben tratarse con reverencia.

¿Qué hacer con imágenes religiosas quebradas o rotas? Canva

¿Qué hacer con una figura de santo dañada o rota?

Ante una figura de santo rota, la norma tradicional dicta que no debe tirarse a la basura común; lo adecuado es repararla, enterrarla en un jardín o incinerarla en un lugar privado.

Si el daño en la imagen de yeso, madera o cerámica es menor, se recomienda restaurarla mediante pegamentos especiales o acudir con un artesano.

En caso de que la figura se haya fragmentado irreparablemente, se aconseja enterrar los trozos en tierra limpia donde nadie camine por encima.

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¿Por qué no debes tirar objetos bendecidos a la basura?

Tirar objetos bendecidos a la basura común se considera una falta de respeto o profanación (tratar con irreverencia algo sagrado) hacia los sacramentales religiosos.

Aun cuando la bendición decae cuando el objeto pierde su forma o función original, el material sirvió para el culto y la oración familiar.

Separar estos elementos del flujo de desechos ordinarios demuestra gratitud espiritual por la protección y fe que brindaron en el hogar.

El método de incineración para imágenes de papel o madera

Las estampas, pinturas, rosarios de madera e imágenes impresas de papel muy deterioradas pueden destruirse de forma digna mediante el fuego purificador.

Quema los fragmentos en un recipiente seguro y limpio, recolecta las cenizas resultantes y posteriormente entiérralas directamente en la tierra de tu jardín o maceta.

Esta práctica devuelve los materiales a la naturaleza de manera limpia y alineada con la tradición litúrgica centenaria de la Iglesia católica.

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Entrega en parroquias para el Miércoles de Ceniza

Otra opción respetuosa consiste en llevar los objetos religiosos de papel o palma deteriorados a la parroquia local antes del inicio de la Cuaresma.

Muchas iglesias reciben estos elementos bendecidos para quemarlos ritualmente y obtener la ceniza utilizada durante las celebraciones del Miércoles de Ceniza.

Consulta previamente con el sacerdote o encargado del templo para confirmar si reciben las figuras o materiales específicos que deseas entregar.

Tratar los símbolos de tu fe con dignidad refleja la gratitud por los momentos de paz y consuelo que aportaron a tu vida diaria. Al tomar la decisión de restaurar, enterrar o incinerar tus objetos sagrados, cierras un ciclo con absoluto respeto, renovando la serenidad espiritual en tu entorno familiar.