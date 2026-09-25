El santoral dedica este viernes 25 de septiembre a la memoria venerada de San Fermín de Amiens, primer obispo de Pamplona y valeroso mártir que llevó la luz de la fe a las tierras de la Galia.

En una época convulsa marcada por persecuciones paganas, la tradición cuenta que su predicación arrebataba miles de almas para Cristo mediante milagros de sanación física y espiritual. Su heroico sacrificio ante la espada no apagó su voz, convirtiéndolo en un refugio celestial inagotable para quienes sufren opresión o necesitan renovar su valor en medio de la adversidad.

La veracidad histórica y litúrgica de esta festividad se encuentra respaldada. Estos documentos eclesiásticos confirman que la memoria litúrgica del santo obispo encabeza el calendario hagiográfico de esta jornada, validando su culto secular en la Iglesia Católica

Qué santo se celebra hoy 25 de septiembre: San Fermín y su oración de protección ante peligros Canva

¿Qué santo se celebra hoy viernes 25 de septiembre en la Iglesia Católica?

El santo que se celebra hoy viernes 25 de septiembre es San Fermín de Amiens, obispo y mártir venerado como santo patrón de la diócesis de Pamplona y copatrón de Navarra. Nació en Pompaelo (actual Pamplona) en el siglo III y entregó su vida predicando el Evangelio en territorio francés.

La hagiografía documenta que Fermín era hijo de un alto oficial pagano convertido al cristianismo por San Honesto. Tras ser ordenado sacerdote y posteriormente obispo, viajó hacia el norte para evangelizar zonas apartadas. Su celo pastoral lo llevó a Amiens, donde sus conversiones masivas despertaron la ira del gobernador romano Sebastián, quien ordenó su decapitación en secreto para evitar levantamientos populares.

Nacimiento: Siglo III en Pompaelo (Pamplona, España).

Siglo III en Pompaelo (Pamplona, España). Ministerio: Primer Obispo de Pamplona y evangelizador en Amiens.

Primer Obispo de Pamplona y evangelizador en Amiens. Martirio : Decapitado un 25 de septiembre en Amiens, Francia.

: Decapitado un 25 de septiembre en Amiens, Francia. Patronazgo: Misioneros, navegantes, tejedores y protector contra la sequía.

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¿Cómo pedir el auxilio de San Fermín hoy viernes 25 de septiembre?

Para pedir el auxilio de San Fermín este viernes 25 de septiembre se recomienda encender una vela blanca en un espacio sereno y rezar con fe renovada. Es el intercesor ideal para solicitar fortaleza espiritual, protección ante peligros inminentes y dirección en proyectos complejos.

Oración de intercesión a San Fermín

Oh San Fermín, pastor celoso y mártir invencible que no temiste a las cadenas ni a la muerte por anunciar la verdad: mírame con compasión en este día.

Tú que abriste los corazones más duros y sanaste a los afligidos en la Galia, te pido que cobijes mis necesidades bajo tu manto episcopal. Derrama sobre mi hogar la paz, alivia mis tribulaciones y alcánzame de Dios la gracia de la perseverancia.

Protege mis pasos en cada jornada y dame el valor para testimoniar mi fe sin temor. Amén.

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Otros santos que se conmemoran en el santoral de hoy viernes 25 de septiembre

Junto al obispo de Pamplona, el Martirologio Romano inscribe a otras figuras ejemplares que alcanzaron la gloria celestial en esta misma fecha:

San Carlos de Sezze: Religioso franciscano místico, célebre por haber recibido el estigma de la herida del Costado de Cristo en su corazón.

Religioso franciscano místico, célebre por haber recibido el estigma de la herida del Costado de Cristo en su corazón. San Principio de Soissons: Obispo del siglo VI, hermano de San Remigio, admirado por su prudencia y liderazgo pastoral.

Obispo del siglo VI, hermano de San Remigio, admirado por su prudencia y liderazgo pastoral. San Cleofás: Discípulo del Señor a quien Cristo resucitado se le apareció en el camino hacia Emaús.

Discípulo del Señor a quien Cristo resucitado se le apareció en el camino hacia Emaús. Santa Soledad Torres Acosta: Religiosa española, fundadora de las Siervas de María, dedicadas al cuidado gratuito de enfermos.

Religiosa española, fundadora de las Siervas de María, dedicadas al cuidado gratuito de enfermos. San Sergio de Radonezh: Gran reformador monástico y figura espiritual determinante en la historia de la Iglesia Oriental.

El ejemplo de los santos nos recuerda que la gracia divina actúa en medio de las pruebas cotidianas. Que la firmeza de San Fermín inspire tus decisiones en esta jornada antes de dar paso a las memorias del santoral de mañana.