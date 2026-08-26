Cuando el desgaste por el cuidado de un familiar mayor o la brecha de la soledad oprime el hogar, el santoral de este 26 de agosto despliega un consuelo directo mediante el amparo de Santa Teresa de Jesús Jornet e Ibars.

El impacto de esta insigne religiosa española, fundadora de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, proclamada por la Iglesia como la gran patrona de la ancianidad por su abnegada entrega hacia la tercera edad.

Qué santo se celebra hoy 26 de agosto: Santa Teresa Jornet y su alivio de la soledad Canva

Qué santo se celebra hoy 26 de agosto en la Iglesia católica

Cada 26 de agosto la tradición católica conmemora la festividad de Santa Teresa de Jesús Jornet e Ibars, santa patrona de los ancianos y fundadora religiosa.

Nacida en Aitona, España, en 1843, dedicó su vocación a cobijar a las personas de la tercera edad que carecían de recursos o apoyo familiar. Con profunda empatía, levantó asilos para brindarles alimento, atención médica y acompañamiento espiritual hasta los últimos días de sus vidas.

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Cuáles son los milagros e intercesiones de Santa Teresa de Jesús Jornet e Ibars

A Santa Teresa de Jesús Jornet e Ibars se le atribuye la protección de los ancianos, el alivio de la soledad y la paciencia para sus cuidadores.

Su intercesión es invocada frecuentemente por familias con adultos mayores enfermos o abandonados. Quienes cuidan a personas dependientes encuentran en su figura una fuente inagotable de temple, capacidad de escucha y discernimiento para transformar el servicio diario en un acto de amor y fe.

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Cómo pedir la ayuda de la patrona de los ancianos en momentos difíciles

Para solicitar la gracia de la santa patrona se aconseja encender una vela, acompañar a un adulto mayor y rezar su oración con fe sincera.

No se requieren fórmulas sofisticadas para alcanzar su favor. La mejor manera de honrar su memoria y recibir su bendición consiste en realizar una obra concreta de caridad hacia los abuelos del hogar o del entorno comunitario.

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Otros santos y mártires que conmemora el santoral de este 26 de agosto

El calendario litúrgico del 26 de agosto conmemora también a San Alejandro de Bérgamo, San Zeferino papa, Santa María de Jesús Crucificado Baouardy y San Ginés de Arlés

San Alejandro de Bérgamo : Mártir soldado que rechazó adorar ídolos paganos.

: Mártir soldado que rechazó adorar ídolos paganos. San Zeferino : Decimoquinto papa de la Iglesia católica y defensor de la fe.

: Decimoquinto papa de la Iglesia católica y defensor de la fe. Santa María de Jesús Crucificado : Religiosa mística carmelita de origen palestino.

: Religiosa mística carmelita de origen palestino. San Ginés de Arlés: Notario mártir que se negó a registrar edictos de persecución.

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Oración a Santa Teresa de Jesús Jornet e Ibars para la protección de los abuelos

Oh admirable Santa Teresa de Jesús Jornet e Ibars, madre y protectora de los ancianos desamparados: tú que viste en la fragilidad de la vejez el rostro doliente de Cristo, vuelve tu mirada hacia nuestras necesidades.

Te pedimos que alcances la salud, el consuelo y la paz para todos los adultos mayores de nuestro hogar y del mundo entero (mencionar aquí la petición especial).

Concede paciencia y amor a quienes los cuidan, y guíanos para honrar siempre la sabiduría de nuestros mayores con gratitud y respeto. Amén."

Atesorar la vivencia y la dignidad de los ancianos es sembrar una bendición duradera para tu propia vida. Encomienda tus cargas familiares con fe y prepárate espiritualmente antes de la gran solemnidad de mañana, permitiendo que el ejemplo de servicio ilumine tus pasos diarios.